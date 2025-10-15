ДОНЧИЋ ЈЕ ОТИШАО, АЛИ ТРЕНЕР ОСТАЈЕ: Далас дао нови уговор Џејсону Киду
15.10.2025. 11:48 11:49
Тренер кошаркаша Даласа Џејсон Кид потписао је нови, вишегодишњи уговор са Мавериксима, саопштио је амерички клуб.
У саопштењу се не наводе детаљи уговора.
Кид (52) је Далас преузео 2021. године, а са Мавериксима је забележио 179 победа и 149 пораза. Амерички тренер је раније самостално тренирао Бруклин и Милвоки, а био је и помоћни тренер ЛА Лејкерса.
Далас је почетком фебруара ове године направио највеће изненађење у историји НБА лиге пошто је трејдовао најбољег играча Луку Дончића у ЛА Лејкерсе. У јуну је потом на драфту узео првог пика, 18-годишњег Купера Флега са Дјук колеџа, који важи за једног од најталентованијих кошаркаша у Америци.
Нова сезона у НБА лиги почиње 22. октобра.