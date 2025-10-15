overcast clouds
13°C
15.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1674
usd
101.0674
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДОНЧИЋ ЈЕ ОТИШАО, АЛИ ТРЕНЕР ОСТАЈЕ: Далас дао нови уговор Џејсону Киду

15.10.2025. 11:48 11:49
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Rob Gray

Тренер кошаркаша Даласа Џејсон Кид потписао је нови, вишегодишњи уговор са Мавериксима, саопштио је амерички клуб.

У саопштењу се не наводе детаљи уговора.

Кид (52) је Далас преузео 2021. године, а са Мавериксима је забележио 179 победа и 149 пораза. Амерички тренер је раније самостално тренирао Бруклин и Милвоки, а био је и помоћни тренер ЛА Лејкерса. 

Далас је почетком фебруара ове године направио највеће изненађење у историји НБА лиге пошто је трејдовао најбољег играча Луку Дончића у ЛА Лејкерсе. У јуну је потом на драфту узео првог пика, 18-годишњег Купера Флега са Дјук колеџа, који важи за једног од најталентованијих кошаркаша у Америци. 

Нова сезона у НБА лиги почиње 22. октобра.

далас далас маверикси нба
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај