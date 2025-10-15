ОЛГА ДАНИЛОВИЋ У ЧЕТВРТФИНАЛУ ОСАКЕ: Александра Крунић међу осам најбољих у дублу у Кини
Српска тенисерка Олга Даниловић пласирала се у четвртфинале ВТА турнира у Осаки.
Она је у осмини финала победила Американку Ешли Кругер 6:4, 6:4.
Меч је трајао 78 минута. Кругер је 48. тенисерка света, док се Даниловић налази на 49. месту ВТА листе.
Српска тенисерка ће у четвртфиналу играти против победнице меча између Белгијанке Елиз Мертенс и Чехиње Терезе Валентове.
Турнир у Осаки игра се за наградни фонд од 275.094 долара.
Српска тенисерка Александра Крунић и Ана Данилина из Казахстана пласирале су се у четвртфинале ВТА турнира у кинеском Нингбоу у дубл конкуренцији, пошто су у осмини финала победиле Американку Софију Кенин и Немицу Лауру Зигмунд 6:2, 7:5.
Меч је трајао један сат и 36 минута.
Крунић и Данилина ће у четвртфиналу играти против Рускиње Људмиле Самсонове и Американке Никол Мелихар-Мартинез.
Турнир у Нингбоу се игра за наградни фонд од 1.064.510 долара.