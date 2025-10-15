overcast clouds
12°C
15.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1674
usd
101.0674
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОЛГА ДАНИЛОВИЋ У ЧЕТВРТФИНАЛУ ОСАКЕ: Александра Крунић међу осам најбољих у дублу у Кини

15.10.2025. 11:20 11:22
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: Printscreen/youtube/Eurosport Tennis

Српска тенисерка Олга Даниловић пласирала се у четвртфинале ВТА турнира у Осаки.

Она је у осмини финала победила Американку Ешли Кругер 6:4, 6:4.

Меч је трајао 78 минута. Кругер је 48. тенисерка света, док се Даниловић налази на 49. месту ВТА листе.

Српска тенисерка ће у четвртфиналу играти против победнице меча између Белгијанке Елиз Мертенс и Чехиње Терезе Валентове.

Турнир у Осаки игра се за наградни фонд од 275.094 долара.

Српска тенисерка Александра Крунић и Ана Данилина из Казахстана пласирале су се у четвртфинале ВТА турнира у кинеском Нингбоу у дубл конкуренцији, пошто су у осмини финала победиле Американку Софију Кенин и Немицу Лауру Зигмунд 6:2, 7:5.

Меч је трајао један сат и 36  минута.

Крунић и Данилина ће у четвртфиналу играти против Рускиње Људмиле Самсонове и Американке Никол Мелихар-Мартинез.

Турнир у Нингбоу се игра за наградни фонд од 1.064.510 долара.

олга даниловић александра крунић тенис
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај