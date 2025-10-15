Јовићев тренер заменио Стива Кера
ДРИМ ТИМ И ЗВАНИЧНО ИМА НОВОГ СЕЛЕКТОРА: Ерик Сполстра води САД до ОИ у Лос Анђелесу
Тренер Мајамија Ерик Сполстра званично је именован за новог селектора кошаркашке репрезентације Сједињених Америчких Држава.
Сполстра ће бити селектор САД до 2028. године. Он ће водити репрезентацију САД на Светском првенству 2027. године у Катару и на Олимпијским играма 2028. у Лос Анђелесу.
У саопштењу НБА лиге се наводи да је генерални директор мушке репрезентације САД Грент Хил изабрао Сполстру за новог селектора националног тима, а ову одлуку је потврдио Управни одбор Кошаркашки савез САД.
– Ово је невероватна част. Представљање наше земље и вођење светски познатих спортиста на престижним такмичењима једна је од највећих привилегија у спорту. Радујем се наставку традиције тимског рада, која карактерише америчку кошарку – рекао је Сполстра, који је на месту селектора САД заменио Стива Кера.
Амерички медији наводе да избор Сполстре на место селектора САД мора формално да ратификује Амерички олимпијски и параолимпијски комитет (УСОПЦ).
Сполстра (54) је први тренер Мајами Хита од 2008. године, а са овим тимом освојио је титуле у НБА лиги 2012. и 2013. За Мајами игра српски репрезентативац Никола Јовић.
Сполстра је био помоћни тренер репрезентације САД на СП 2023. у Манили и на ОИ 2024. у Паризу. Селекција САД је на СП 2023. заузела четврто место, док је на ОИ 2024. освојила златну медаљу.