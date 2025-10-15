overcast clouds
12°C
15.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1674
usd
101.0674
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Јовићев тренер заменио Стива Кера

ДРИМ ТИМ И ЗВАНИЧНО ИМА НОВОГ СЕЛЕКТОРА: Ерик Сполстра води САД до ОИ у Лос Анђелесу

15.10.2025. 10:20 10:23
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Michael Conroy, File

Тренер Мајамија Ерик Сполстра званично је именован за новог селектора кошаркашке репрезентације Сједињених Америчких Држава.

Сполстра ће бити селектор САД до 2028. године. Он ће водити репрезентацију САД на Светском првенству 2027. године у Катару и на Олимпијским играма 2028. у Лос Анђелесу.

У саопштењу НБА лиге се наводи да је генерални директор мушке репрезентације САД Грент Хил изабрао Сполстру за новог селектора националног тима, а ову одлуку је потврдио Управни одбор Кошаркашки савез САД.

Ово је невероватна част. Представљање наше земље и вођење светски познатих спортиста на престижним такмичењима једна је од највећих привилегија у спорту. Радујем се наставку традиције тимског рада, која карактерише америчку кошарку рекао је Сполстра, који је на месту селектора САД заменио Стива Кера.

Амерички медији наводе да избор Сполстре на место селектора САД мора формално да ратификује Амерички олимпијски и параолимпијски комитет (УСОПЦ).

Сполстра (54) је први тренер Мајами Хита од 2008. године, а са овим тимом освојио је титуле у НБА лиги 2012. и 2013. За Мајами игра српски репрезентативац Никола Јовић

Сполстра је био помоћни тренер репрезентације САД на СП 2023. у Манили и на ОИ 2024. у Паризу. Селекција САД је на СП 2023. заузела четврто место, док је на ОИ 2024. освојила златну медаљу.

кошарка нба ерик сполстра
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Сполстра Хвали НИКОЛУ ЈОВИЋА: Омо му је требало

Сполстра Хвали НИКОЛУ ЈОВИЋА: Омо му је требало

24.08.2023. 11:21 11:23
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДРИМ ТИМ ИМА НОВОГ СЕЛЕКТОРА: Јовићев тренер води Американце
спорт

ДРИМ ТИМ ИМА НОВОГ СЕЛЕКТОРА: Јовићев тренер води Американце

09.10.2025. 21:27 21:30
Волим
0
Коментар
0
Сачувај