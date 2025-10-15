СТАНКОВИЋ СЕ ОГЛАСИО О МЕСТУ СЕЛЕКТОРА: Једног дана ћу то доживети...пуна Маракана, 50.000 навијача и „Боже, правде“
Српски фудбалски тренер Дејан Станковић говорио је о месту селектора српске репрезентације.
У интервјуу за „Курир“ тренер московског Спартака осврнуо се на натписе у медијима последњих дана о преузимању клупе „орлова“ након што је Драган Стојковић Пикси поднео оставку.
– Пре свега, логично је да се помињем у медијима кад се говори о тој функцији, тренер сам, је л' тако? Међутим, тренутно себе доживљавам као тренера, рано је још за функцију селектора. Не знам да ли ме разумете... Али важно је да будем врло јасан у одговору, па ћу и овог пута да кажем да је селекторски посао мој циљ и велика жеља. Сваки српски тренер машта о томе, па и ја. Маракана пуна, 50.000 навијача и чује се химна "Боже правде". Једног дана ћу то сигурно доживети, али сада сам тренер у клубу, имам уговор у Спартаку – рекао је Станковић.