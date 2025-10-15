НОВИ САД И ПЕКИНГ ЗАЈЕДНО У „ПАМЕТНИМ ГРАДОВИМА“ Мићин и Вучинић са делегацијом из Кине: Сарадња у инфраструктури, екологији и урбаном развоју као приоритет
Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин и председница Скупштине Града Дина Вучинић одржали су састанак са делегацијом Града Пекинга из Народне Републике Кине у Градској кући, поводом њихове званичне посете Србији.
Делегацију Пекинга чинили су заменик градоначелника Пекинга Ван Сијан, заменик генералног директора Пекиншке водопривредне управе Лиу Сонгбо, заменик градоначелника округа Фенгтај Јин Ханг, генерални директор водопривредне управе округа Чаојанг Ванг Џенгзи, заменик директора Одељења за инвестиционо планирање Пекиншке водопривредне управе Фан Бин и представница пекиншке Канцеларије за спољне послове Лианг Ксиоаокинг.
Градоначелник и председница Скупштине града истакли су да посета представља наставак пријатељских односа и челичног пријатељства између Републике Србије и Народне Републике Кине, које су учврстили председници Александар Вучић и Си Ђинпинг.
Током састанка, разматране су теме о могућој сарадњи Новог Сада и Пекинга у областима урбаног развоја, трговине, комуналне инфраструктуре, а разговарали су и о размени искустава на реализацији великих пројеката везаних за управљање отпадом и за системско пречишћавање воде и ваздуха. Посебна пажња посвећена је улози локалних самоуправа у планирању и имплементацији инфраструктурних решења у областима заштите животне средине и „паметног града“.
Градоначелник Мићин је истакао да Нови Сад интензивно инвестира у развој канализационе мреже, односно модернизацију водоводне инфраструктуре и истакао значај сарадње са кинеским партнерима у циљу примене иновација и технолошких решења у овим областима. Представници Пекинга, који има преко 20 милиона становника, поделили су искуства у управљању великим урбаним системима, попут система за пречишћавање отпадних вода и за пречишћавање ваздуха, који доприносе очувању еколошке равнотеже у мегалополису као што је Пекинг.
Председница Скупштине града Дина Вучинић рекла је да су врата Новог Сада широм отворена за сваки вид сарадње са Градом Пекингом, и изразила спремност за даље повезивање на нивоу институција, стручних служби и јавних предузећа, уз могућност будућих студијских посета, размене експерата и техничке сарадње.
Након званичног дела, делегација је имала прилику да посети природне и културне локалитете у Новом Саду и Национални парк Фрушка гора, као пример одрживог туризма у региону где им је представљен модел управљања заштићеним природним добрима, у организацији ЈП „Национални парк Фрушка гора“.
Састанку су присуствовали и чланица Градског већа за комуналне и инспекцијске послове Данијела Андрић и саветник градоначелника Синиша Стојшин.