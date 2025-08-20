ПРЕКИД У ИСПОРУЦИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ Топлана изводи планиране радове на обавезној ревизији трафостаница
20.08.2025. 16:29 16:33
У четвртак, 21. августа, од 8 сати, због планираних радова на обавезној ревизији трафостаница на TO „Југ“, доћи ће до прекида у испоруци топлотне енергије за припрему топле потрошне воде за објекте на конзумном подручју ТО „Југ“.
Нормализација у испоруци топлотне енергије за припрему топле потрошне воде очекује се истог дана, 21. августа 2025. године, у послеподневним часовима, истакли су у ЈКП Новосадска топлана.