ПРЕКИД У ИСПОРУЦИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ Топлана изводи планиране радове на обавезној ревизији трафостаница

Фото: JKP Novosadska toplana

У четвртак, 21. августа, од 8 сати, због планираних радова на обавезној ревизији трафостаница на TO „Југ“, доћи ће до прекида у испоруци топлотне енергије за припрему топле потрошне воде за објекте на конзумном подручју ТО „Југ“.

Нормализација у испоруци топлотне енергије за припрему топле потрошне воде очекује се истог дана, 21. августа 2025. године, у послеподневним часовима, истакли су у ЈКП Новосадска топлана.

ЈКП „Новосадска топлана"
