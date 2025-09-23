Тежак пораз „орлова” на СП
ИГРАЧИ СУ СЕ БОРИЛИ И ВЕРОВАЛИ У ПОБЕДУ – Крецу након елиминације одбојкаша: Штета за пропуштене шансе
Одбојкаши Србије изгубили су од Ирана у пет сетова и остали без четвртфинала Светског првенства на Филипинима.
„Орлови“ су водили 1:0 и 2:1, али је ривал успео да преокрене.
– Штета је за други сет када смо имали 15:13, па и у четвртом смо имали шансу да затворимо утакмицу. Они су се исто борили добро, остајали у дугим поенима, притискали сервисом. Мислим да су се момци невероватно борили и веровали су у ову победу, али неколико ствари је направило разлику – рекао је селектор Србије Георге Крецу.
Средњи блокер Александар Стефановић је прокоментарисао:
– Тежак пораз за нас. Врло емотивна утакмица, имали смо 2:1 и нисмо успели да је решимо у нашу корист. Жао нам је много, имали смо шансе да прођемо даље. У пети сет смо ушли са грешкама, а Иран као искусна екипа је то успео да искористи. Покушали смо да дамо све од себе да се вратимо, али нисмо успели.