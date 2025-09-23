БЕОГРАД ЈЕ ЦЕНТАР ЕВРОПСКЕ КОШАРКЕ – Кушченко уочи ВТБ Суперкупа: Хвала српским пријатељима на помоћи
Председник ВТБ лиге Сергеј Кушченко рекао је, најављујући ВТБ Суперкуп, који се игра у среду и четвртак у Београду, да је главни град Србије тренутно центар европске кошарке.
У среду у првом полуфиналу ВТБ Суперкупа од 16 часова играју Црвена звезда и ЦСКА Москва, а од 19 у другом полуфиналу на мегдан ће Дубаи и Зенит.
У четвртак су на програму финале и меч за треће место.
– Најпопуларнији клубови из главног града Србије, Партизан, Црвена звезда и Мега, играли су раније ВТБ Суперкуп. У Русију је долазио наш велики пријатељ Жељко Обрадовић, долазила је Црвена звезда, као и Мега. Веома смо им захвални, јер су нам они дали подстицај који је заправо покренуо идеју о одржавању ВТБ Суперкупа у Београду – рекао је Кушченко у изјави за Тањуг.
Кушченко је рекао да је Београд одличан избор за организацију ВТБ Суперкупа.
– Београд је центар европске кошарке, тренутно је 200 одсто попуњен. Многи клубови играју овде, неки због одређене изолације. На пример, Израелци овде играју у Евролиги, играју и у Еврокупу, а српски клубови се добро котирају у Евролиги – навео је Рус.
Сматра да организација турнира ван Русије није нимало лак задатак за ВТБ лигу.
– Свакако смо преузели значајан ризик, али се дубоко клањамо нашим великим пријатељима који нам помажу. Идеја је подржана на свим нивоима; све владе и администрације нам помажу да овај догађај буде успешан. Кључно је да руски клубови и ВТБ лига разумеју овај квалитет са којим ће се суочити против клубова из Евролиге, Црвене звезде и Дубаија, јер наши клубови нису играли три и по године у елити због изолације. Пажљиво смо проучавали питање кад су српски клубови били изоловани због санкција и практично следимо исти пут – додао је Кушченко.
Навео је да је за ЦСКА и Зенит, два најбоља руска клуба, важно да имају међународне утакмице.
– Кључно је одржати ниво кошарке што је могуће ближи нивоу који смо имали кад смо играли против европских гиганата. И мислим да ће овај турнир показати ниво руских клубова, посебно наших финалиста ЦСКА и Зенита, против веома јаких ривала, Звезде и Дубаија. Мечеви на турниру биће важни да бисмо схватили да ли одржавамо висок ниво. Мислим да ће бити занимљиво – закључио је Кушченко.
Међу гостима на теренима Црвене звезде током промоције ВТБ Суперкупа на Малом Калемегдану били су и некадашњи српски кошаркашки Марко Кешељ, Бојан Поповић, Стефан Марковић и Миле Илић, а одиграна је и ревијална утакмица у којој су учествовали некадашњи кошаркаши као и познати руски инфлуенсери. Међу гостима је био и Тимофеј Мозгов, некадашњи руски репрезентативац и својевремено члан Денвер Нагетса и Лос Анђелес Лејкерса.