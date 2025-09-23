УСПОМЕНА ЗА ЦЕО ЖИВОТ СВАКОГ ЗВЕЗДАША: Ретро дрес Драгана Џајића у продаји
Црвена звезда је објавила да је од уторка у продаји ретро дрес посвећен легенди клуба и трећој Звездиној звезди Драгану Џајићу.
Сви заинтересовани га могу обезбедити у Ред Стар шопу, као и онлајн путем.
– У тренутку када наш клуб започиње ново европско поглавље и такмичење у Лиги Европе, са поносом се сећамо великих европских ноћи које су обликовале историју Црвене звезде. Управо је једна таква ноћ, давне 1966. године, заувек уписана златним словима захваљујући младом Драгану Џајићу. Тада је трећа Звездина звезда 21. септембра бриљантном партијом против Атлетика из Билбаа обележила једну од најлепших европских победа нашег клуба – пишу црвено-бели на званичном сајту.
У четвртом Звездином, а другом Џајићевом учешћу у Купу сајамских градова, такмичењу које се сматра претечом Купа УЕФА (касније Лиге Европе), будући капитен црвено-белих је засијао и постигао своје прве голове. Црвена звезда је тог 21. септембра 1966. године дочекала нимало наивну екипу Атлетика из Билбаа. У својим редовима имали су и неколико репрезентативаца, међу којима је био и звезда баскијске екипе, славни шпански голман Хосе Анхел Ирибар.
Црвена звезда је декласирала Атлетико са 5:0, а фудбалери шпанског тима нису успели да пронађу решење за младог Џајића, који је постигао свој први гол у овом такмичењу. Веома талентован са ненадмашним осећајем простора, препознатљивог стила и специфично дугог корака, било му је просто немогуће одузети лопту. Због тога је био и највећа опасност за одбрану Атлетика, Хосе Ирибар био је принуђен да два пута вади лопту из мреже после његових удараца, а на овој утакмици Џајић је забележио и једну асистенцију када је стрелац био Остојић.
– Приче о фудбалској величини каква је Драган Џајић преносе се са колена на колено, а управо реплика његовог дреса остаће успомена за цео живот сваком љубитељу, не само Црвене звезде, већ фудбала и спорта – наводи ФК Црвена звезда.
Ретро дрес Звездине легенде можете обезбедити у Ред Стар шопу, као и онлајн путем следећег ЛИНКА.