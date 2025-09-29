У циљу пуне носивости и стабилности
Возачи, пажња! Од уторка почиње ИСПИТИВАЊЕ пробним оптерећењем МОСТА ПРЕКО САВЕ КОД СРЕМСКЕ РАЧЕ
ЈП „Путеви Србије“ је саопштило да од сутра почиње испитивање пробним оптерећењем моста преко реке Саве код Сремске Раче како би било потврђено да је обезбеђена његова пуна носивост и стабилност моста.
Испитивање ће се вршити у 6 фаза, посебно за сваку конструкцију, у складу са одобреним Програмом испитивања моста пробним оптерећењем.
Армирано-бетонске прилазне конструкције оптерећују се са по 6 камиона тежине 35 тона, а челичне конструкције са по 8 камиона тежине 42 тоне.
Након постављања мерних уређаја, прво се спроводи статичко испитивање, тако што се мост оптерећује возилима дефинисане тежине и карактеристикама према унапред дефинисаној шеми оптерећења.
Мерењем се прате угиби носача, напони у арматури, померања ослонаца и ротације лежишта.
Потом следи динамичко испитивање које се врши проласком возила различитим брзинама.
Анализирају се сопствене фреквенције, амплитуда осцилација и коефицијент пригушења.
Поређењем добијених резултата са прорачунатим вредностима долази се до циља испитивања моста пробним оптерећењем, а то је потврда усаглашености изведеног стања са пројектованим прорачунима као и потврда да је обезбеђена пуна носивост и стабилност моста, када се може издати извештај са препоруком за пуштање моста у експлоатацију.
Мост преко реке Саве код Сремске Раче на деоници аутопута Кузмин – Сремска Рача је у конструктивном смислу завршен.
Мост је дугачак 1.320 метара и састоји се од три целине: бетонска прилазна конструкција на левој обали, у Србији, дуга 540 метара, челична конструкција преко реке Саве дуга 330 метара и бетонска прилазна конструкција на левој обали, у Републици Српској, дуга 450 метара.