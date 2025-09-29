light rain
У циљу пуне носивости и стабилности

Возачи, пажња! Од уторка почиње ИСПИТИВАЊЕ пробним оптерећењем МОСТА ПРЕКО САВЕ КОД СРЕМСКЕ РАЧЕ

29.09.2025. 23:34
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
ЈП „Путеви Србије“ је саопштило да од сутра почиње испитивање пробним оптерећењем моста преко реке Саве код Сремске Раче како би било потврђено да је обезбеђена његова пуна носивост и стабилност моста.

Испитивање ће се вршити у 6 фаза, посебно за сваку конструкцију, у складу са одобреним Програмом испитивања моста пробним оптерећењем. 
 

Армирано-бетонске прилазне конструкције оптерећују се са по 6 камиона тежине 35 тона, а челичне конструкције са по 8 камиона тежине 42 тоне.
 

Након постављања мерних уређаја, прво се спроводи статичко испитивање, тако што се мост оптерећује возилима дефинисане тежине и карактеристикама према унапред дефинисаној шеми оптерећења. 
 

Мерењем се прате угиби носача, напони у арматури, померања ослонаца и ротације лежишта.
Потом следи динамичко испитивање које се врши проласком возила различитим брзинама. 

Анализирају се сопствене фреквенције, амплитуда осцилација и коефицијент пригушења.
 

Поређењем добијених резултата са прорачунатим вредностима долази се до циља испитивања моста пробним оптерећењем, а то је потврда усаглашености изведеног стања са пројектованим прорачунима као и потврда да је обезбеђена пуна носивост и стабилност моста, када се може издати извештај са препоруком за пуштање моста у експлоатацију.
 

Мост преко реке Саве код Сремске Раче на деоници аутопута Кузмин – Сремска Рача је у конструктивном смислу завршен. 
 

Мост је дугачак 1.320 метара и састоји се од три целине: бетонска прилазна конструкција на левој обали, у Србији, дуга 540 метара, челична конструкција преко реке Саве дуга 330 метара и бетонска прилазна конструкција на левој обали, у Републици Српској, дуга 450 метара.
 

мост мост код раче сремска рача река сава
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
