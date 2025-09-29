БИЛО ЈЕ ОПСТРУКЦИЈА, БАЛТИЧКЕ ЗЕМЉЕ НИСУ ДОЗВОЛИЛЕ ПРЕЛЕТ Министар Вујић открио детаље из авиона: Овако је генерал Павковић стигао у Србију
У специјалној емисији "Добро дошао, генерале", на Информер телевизији, говорио је и министар правде Ненад Вујић, који је истакао да има план да обиђе и друге српске генерале који су у Естонији, Великој Британији, као генерала Младића у Хагу, како би имали на лицу места увид шта се дешава.
-То је елементарна пристојност, то нема везе са функцијом. Сплетом околности, мени је припала част и мојој породици која је поносна због тога. Ја сам први пут ћерку господина Павковића срео на аеродрому у Хелсинкију. Без обзира и на вођење поступка морамо да покажемо људскост. Имам план да обиђем друге који су у Естонији, Великој Британији, генерала Младића у Хагу, да бисмо имали на лицу места увид шта се дешава- рекао је Вујић и додао да је та питања већ покренуо и на Савету безбедности.
-Шефови мисије тешко изговарају Вучић-Вујић, где су рекли да говорим као Вучић, али сам рекао да нису погрешили ми пратимо озбиљну државну политику. Генералу Павковићу је две трећину казне истекло. У петак у 5 поподне смо после скоро 2 месеца добили одговор на наше гаранције. Ми смо одмах ангажовали све људе, небројани број људи стоји иза свега овога. У механизам смо звали да стиже документ, наши људи у амбасади су били на вези. Нама је много стало. Наравно било је и опструкција, балтичке земље нису дозволиле прелет.
Министар је нагласио да му је била част и да је сматрао да генерала мора да сачека представник Владе, поред лекара са ВМА и полиције и открио како је протекао лет за Београд.
-Генерал није желео да легне у авиону и приметили смо да је био много блеђи када је улазио у авион него када смо слетели у Београд. Два сата и 45 минута је трајао лет, а ми смо све време разговарали. Ми нисмо желели да га исцрпљујемо, али он је водио разговор. Разговарали смо о његовим књигама, људима, догађајима. У једном тренутку је питао лекара нешто сте ми познати, а онда се генерал сетио да га је видео на телевизији- закључио је.