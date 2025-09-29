light rain
13°C
29.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2085
usd
99.8964
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

БИЛО ЈЕ ОПСТРУКЦИЈА, БАЛТИЧКЕ ЗЕМЉЕ НИСУ ДОЗВОЛИЛЕ ПРЕЛЕТ Министар Вујић открио детаље из авиона: Овако је генерал Павковић стигао у Србију

29.09.2025. 21:45 21:53
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
вујић
Фото: Скриншот Информер тв

У специјалној емисији "Добро дошао, генерале", на Информер телевизији, говорио је и министар правде Ненад Вујић, који је истакао да има план да обиђе и друге српске генерале који су у Естонији, Великој Британији, као генерала Младића у Хагу, како би имали на лицу места увид шта се дешава.

-То је елементарна пристојност, то нема везе са функцијом. Сплетом околности, мени је припала част и мојој породици која је поносна због тога. Ја сам први пут ћерку господина Павковића срео на аеродрому у Хелсинкију. Без обзира и на вођење поступка морамо да покажемо људскост. Имам план да обиђем друге који су у Естонији, Великој Британији, генерала Младића у Хагу, да бисмо имали на лицу места увид шта се дешава- рекао је Вујић и додао да је та питања већ покренуо и на Савету безбедности.

-Шефови мисије тешко изговарају Вучић-Вујић, где су рекли да говорим као Вучић, али сам рекао да нису погрешили ми пратимо озбиљну државну политику. Генералу Павковићу је две трећину казне истекло. У петак у 5 поподне смо после скоро 2 месеца добили одговор на наше гаранције. Ми смо одмах ангажовали све људе, небројани број људи стоји иза свега овога. У механизам смо звали да стиже документ, наши људи у амбасади су били на вези. Нама је много стало. Наравно било је и опструкција, балтичке земље нису дозволиле прелет. 

Министар је нагласио да му је била част и да је сматрао да генерала мора да сачека представник Владе, поред лекара са ВМА и полиције и открио како је протекао лет за Београд.

-Генерал није желео да легне у авиону и приметили смо да је био много блеђи када је улазио у авион него када смо слетели у Београд. Два сата и 45 минута је трајао лет, а ми смо све време разговарали. Ми нисмо желели да га исцрпљујемо, али он је водио разговор. Разговарали смо о његовим књигама, људима, догађајима. У једном тренутку је питао лекара нешто сте ми познати, а онда се генерал сетио да га је видео на телевизији- закључио је.

небојша павковић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај