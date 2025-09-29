light rain
УЖАС У ЗАБЕЛИ! Осуђеник повратник извршио самоубиство у затвору

29.09.2025. 21:23 21:33
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
da
Фото: freepik, ilustracija

Осуђеник С.М. нађен је данас мртав у КПЗ Пожаревац у тоалету, сазнаје "Телеграф.рс".

- Осуђено лице на извршењу казне затвора у КПЗ Пожаревац (Забела) извршило је данас у поподневним часовима суицид вешањем у тоалету. На позив командира, у завод су дошли и лекари Хитне помоћи који су, на жалост, могли само да констатују смрт лица. У складу са законском процедуром, обавештени су суд, породица и полиција која је обавила увиђај. По налогу надлежног тужилаштава тело је упућено на обдукцију - кажу из Управе за извршење кривичних санкција за наш портал.

Како сазнајемо, он је био вишеструки повратник и сада се налазио на издржавању казне затвора од осам година за дрогу.

Забела затвор пронађен мртав
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Хроника
