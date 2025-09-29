(ФОТО, ВИДЕО) РУМУНИЈА СЕ ЗАБЕЛЕЛА Пао први снег, ПАХУЉЕ ПРЕКРИЛЕ КРОВОВЕ И ДВОРИШТА Призори као усред зиме! Метеоролози УПОЗОРАВАЈУ: Услови ће се погоршати
У Румунији је забележен први снег ове сезоне у неколико планинских области у понедељак ујутру, 29. септембра, укључујући и сликовити пут Трансфагарашан, док се хладније време проширило широм земље.
Национална метеоролошка администрација такође је издала временско упозорење које важи за ову недељу, упозоравајући на хладне и кишовите услове.
Регионална дирекција за путеве и мостове (ДРПД) у Брашову известила је о снегу у области језера Балеа на Трансфагарашану, где су екипе припремиле плугове и посуле материјале против клизања како би спречиле стварање леда.
Иако снег који је пао јутрос за сада не ствара проблеме, наше колеге ће током дана интервенисати са плуговима и материјалом против клизања, посебно јер се очекује да ће се услови погоршати у наредним данима, саопштила је агенција на друштвеним мрежама, апеловавши на возаче да прилагоде вожњу условима на путу, преноси Блиц.
Сличне мере предузете су и на Трансалпини, где су екипе користиле машине за чишћење снега, преноси News.ro.
Снег стиже и у Србију
Наредних дана у Србији се биће хладније са обилним падавинама, кишом у нижим и снегом у вишим пределима.
Очекује се да се у брдско – планинским пределима формира снежни прекривач од преко пола метра (на Копаонику) већ на почетку октобра због чега се многи питају каква зима је пред нама, а према речима професора др Александра Ваљаревића, “појавила се западно руска, односно, источно атланска осцилација, што значи да ће зима 2025/2026. бити хладнија од претходне”.
У округу Марамуреш, локални званичници потврдили су снежне падавине на превоју Прислоп, наводећи да су механизација и средства за одлеђивање спремни за употребу на магистралном путу ДН18 око Борșе.
У међувремену, снимци са друштвених мрежа приказују сликовите прве снежне призоре у још неколико планинских области, где су пахуље прекриле кровове и дворишта.
"Могућа хитна упозорења"
АНМ је издала временско упозорење које важи од 29. септембра до 2. октобра, упозоравајући на хладне и кишовите услове у већем делу земље. На висинама изнад 1.700 метара очекују се снежне падавине, са акумулацијом од 5 до 10 центиметара.
Дневне температуре ће се углавном кретати између 11 и 20 степени Целзијуса, док ће се ноћне спуштати на вредности између 1 и 10 степени, с још хладнијим температурама у планинским котлинама.
Агенција је саопштила да ће ажурирати прогнозе по потреби, укључујући и издавање хитних упозорења за екстремне временске прилике.