(ФОТО, ВИДЕО) РУМУНИЈА СЕ ЗАБЕЛЕЛА Пао први снег, ПАХУЉЕ ПРЕКРИЛЕ КРОВОВЕ И ДВОРИШТА Призори као усред зиме! Метеоролози УПОЗОРАВАЈУ: Услови ће се погоршати

29.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц
снег
Фото: pexels.com

У Румунији је забележен први снег ове сезоне у неколико планинских области у понедељак ујутру, 29. септембра, укључујући и сликовити пут Трансфагарашан, док се хладније време проширило широм земље.

Национална метеоролошка администрација такође је издала временско упозорење које важи за ову недељу, упозоравајући на хладне и кишовите услове.

Регионална дирекција за путеве и мостове (ДРПД) у Брашову известила је о снегу у области језера Балеа на Трансфагарашану, где су екипе припремиле плугове и посуле материјале против клизања како би спречиле стварање леда.

 

Иако снег који је пао јутрос за сада не ствара проблеме, наше колеге ће током дана интервенисати са плуговима и материјалом против клизања, посебно јер се очекује да ће се услови погоршати у наредним данима, саопштила је агенција на друштвеним мрежама, апеловавши на возаче да прилагоде вожњу условима на путу, преноси Блиц.

Сличне мере предузете су и на Трансалпини, где су екипе користиле машине за чишћење снега, преноси News.ro.

Снег стиже и у Србију
 

Наредних дана у Србији се биће хладније са обилним падавинама, кишом у нижим и снегом у вишим пределима. 

Очекује се да се у брдско – планинским пределима формира снежни прекривач од преко пола метра (на Копаонику) већ на почетку октобра због чега се многи питају каква зима је пред нама, а према речима професора др Александра Ваљаревића, “појавила се западно руска, односно, источно атланска осцилација, што значи да ће зима 2025/2026. бити хладнија од претходне”.

У округу Марамуреш, локални званичници потврдили су снежне падавине на превоју Прислоп, наводећи да су механизација и средства за одлеђивање спремни за употребу на магистралном путу ДН18 око Борșе.

 

 

У међувремену, снимци са друштвених мрежа приказују сликовите прве снежне призоре у још неколико планинских области, где су пахуље прекриле кровове и дворишта.

"Могућа хитна упозорења"
 

АНМ је издала временско упозорење које важи од 29. септембра до 2. октобра, упозоравајући на хладне и кишовите услове у већем делу земље. На висинама изнад 1.700 метара очекују се снежне падавине, са акумулацијом од 5 до 10 центиметара.

Дневне температуре ће се углавном кретати између 11 и 20 степени Целзијуса, док ће се ноћне спуштати на вредности између 1 и 10 степени, с још хладнијим температурама у планинским котлинама.
 

Агенција је саопштила да ће ажурирати прогнозе по потреби, укључујући и издавање хитних упозорења за екстремне временске прилике.


 

Вести Свет
