СНЕГ САМО ШТО НИЈЕ Ове планине биће прекривене до ПОЛА МЕТРА белог покривача ПОГЛЕДАЈТЕ где ће се прво забелети
РХМЗ за уторак најављује променљиво облачно време са сунчаним интервалима, а од четвртка до суботе местимично са кишом која ће прећи у суснежицу и снег
У Србији се наредних дана очекује свеже време нарочито у четвртак у петак када ће у југозападним и јужним деловима земље падати и снег који ће на високим планинама формирати снежни покривач и до пола метра!
Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) данас најављује променљиво облачно време са сунчаним интервалима, док ће у уторак на југозападу, југу и југоистоку, а од четвртка до суботе и у осталим крајевима бити местимично са кишом која ће прећи у суснежицу и снег.
Метеоролог Слободан Совиљ каже за Курир да ће јутарње температуре бити између четири и девет степени, а максималне од 16 до 21 степен.
- Ове минималне температуре јесу мало испод просека за ово доба године, међутим, друга половина седмице доноси још израженије захлађење, а најхладнији дани биће четвртак и петак. Најављена промена времена условљена је јаком циклунском активношћу у средоземљу које ће у среду увече и четвртак ујутру централној Србији донети обилне падавине, а на планинама и јак снег - наводи Совиљ и најављује да се у већини предела испод Саве и Дунава очекују падавине од 50 до 100 литара, што је у просеку укупна месечна октобарска количина која ће пасти за 48 сати.
Где ће пасти снег
- Снежне падавине се 2. и 3. октобра очекују прво у Тутину, Новом Пазару, рашкој области, Новој Вароши, Сјеници, златиборском крају и другим планинама, а снежна граница се може спустити и на 800 и 900 метара надморске висине. Очекује се од 20 до 40 центиметара снега, а на високим планинама преко 1.500 метара надморске висине може пасти и до пола метра снежног покривача - наглашава Совиљ.
Истиче и да је су ово озбиљне количине падавина и да би овај хладан продор био најинтензивнији за почетак октобра и јесени у историји метеоролошких мерења иако ово не би био најранији први снег.
- 1995. 31. августа смо на Копаонику имали један центиметар снега, док је 15. септембра 1976. у Сјеници пало три центиметра - подсећа метеоролог.
Шок промена у другој половини месеца
Иначе, ова јака облачност са падавинама требало би да траје до суботе ујутру.
- Тада долази до постепеног разведравања, али прохладно време остаје у првој половини октобра с тим што неће бити хладно као у четвртак и петак када ће минималне температуре у нижим пределима бити од седам до 13 степени, брдовитим од два до седам, а на планинама од -1 до два степена. Иако због појачане циклонске активности имамо падавине друга половина октобра може донети михољско лето које се може наставити чак и у новембру с тим што је тада зовемо златна јесен - закључује Совиљ, наводи Курир