ОСЛОБОДИТЕ СЕ ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПРЕКРШАЈ Ово је 5 начина до ослобађајуће пресуде, а један је посебно битан
Суочавање са прекршајним поступком не мора аутоматски да значи и пресуду.
Уз праву стратегију и активно учешће, можете знатно повећати своје шансе за ослобађајућу пресуду. Кључ је у активној и промишљеној одбрани.
Главни разлог за покретање прекршајног поступка често је записник који сачињава државни орган. Међутим, овде лежи и први кључан корак у одбрани: немојте потписати записник.
Уколико одбијете да га потпишете, јасно показујете да се не слажете са његовим садржајем, што Вам отвара врата за много снажнију одбрану пред судом. То је, како је објаснио и адвокат Немања Родић, пресудан потез у поступку.
Пасивност никада није опција. Морате се појавити пред судом и активно радити на прикупљању и извођењу доказа у своју корист. Од кључне је важности да пажљиво одаберете доказе – то укључује саслушање сведока који су били присутни догађају, сведока који су састављали записник, као и давање Вашег сопственог исказа.
Такође, битна ставка је и Ваша одлучност: чак и ако судија сматра да неки од предложених доказа нису неопходни, инсистирајте на њиховом извођењу. На овај начин демонстрирате да сте у потпуности посвећени својој одбрани и спречавате да се цео поступак сведе на пуку формалност.
Ако првостепена одлука не иде Вама у корист, жалба је незаобилазан следећи корак. Првостепени судови, због брзине решавања предмета, понекад превиде или занемаре одређене важне чињенице. Зато је подношење жалбе другостепеном суду изузетно важно за остваривање правде и заштиту Ваших законских права.
Закључно, упорност и Ваше активно учешће могу бити пресудни да одговорност за прекршај падне са Вас, те да из суднице изађете као ослобођена страна.