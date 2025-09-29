light rain
ОТКРИВЕНО 118 ПРЕКРШАЈА НА ЗРЕЊАНИНСКИМ ПУТЕВИМА Полиција искључила из саобраћаја пијане и дрогиране возаче

29.09.2025.
MUP Srbije/Saobračajna policija/Kontrola brzine kazne saobracaj
Фото: MUP Srbije/Saobračajna policija/Kontrola brzine kazne saobracaj

Две саобраћајне незгоде, у којима је једна особа задобила лаке телесне повреде, десиле су се прошлог викенда на подручју Полицијске управе у Зрењанину.

Саобраћајна полиција је у овом периоду открила и санкционисала укупно 118 прекршаја, а из саобраћаја је искључено 20 возача који су возили под дејством алкохола и један возач под дејством психоактивних супстанци.

Полиција је на подручју Зрењанина задржала четрдесетседмогодишњег возача мопеда који је возио са 1,85 промила алкохола у организму, педесетседмогодишњег возача „мазде“ са 1,61 промил алкохола, као и четрдесетдвогодишњег возача „опела“ под дејством амфетамина.

Против возача који су учинили прекршаје биће поднете прекршајне пријаве, најавила је полиција у Зрењанину.

саобраћајне незгоде саобраћајна полиција полицијска управа зрењанин
