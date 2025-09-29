ОТКРИВЕНО 118 ПРЕКРШАЈА НА ЗРЕЊАНИНСКИМ ПУТЕВИМА Полиција искључила из саобраћаја пијане и дрогиране возаче
Две саобраћајне незгоде, у којима је једна особа задобила лаке телесне повреде, десиле су се прошлог викенда на подручју Полицијске управе у Зрењанину.
Саобраћајна полиција је у овом периоду открила и санкционисала укупно 118 прекршаја, а из саобраћаја је искључено 20 возача који су возили под дејством алкохола и један возач под дејством психоактивних супстанци.
Полиција је на подручју Зрењанина задржала четрдесетседмогодишњег возача мопеда који је возио са 1,85 промила алкохола у организму, педесетседмогодишњег возача „мазде“ са 1,61 промил алкохола, као и четрдесетдвогодишњег возача „опела“ под дејством амфетамина.
Против возача који су учинили прекршаје биће поднете прекршајне пријаве, најавила је полиција у Зрењанину.