НЕ ОТВАРАЈТЕ ОВЕ ПОРУКЕ! Нова СМС превара кружи Србијом, не уносите личне податке ПРЕТЕ НЕПОСТОЈЕЋИМ КАЗНАМА
29.09.2025. 12:10 12:20
ЈП „Путеви Србије“ поново скреће пажњу јавности на злонамерне СМС поруке које и даље стижу грађанима ради наводног прекорачења брзине, ненаплаћене путарине или другог саобраћајног прекршаја.
Грађани широм Србије ових дана све чешће пријављују да добијају сумњиве СМС поруке које се представљају као обавештења од Јавног предузећа "Путеви Србије".
Из овог предузећа поручују грађанима да не отварају линк и не уносе податке са платних картица јер је у питању злоупотреба.