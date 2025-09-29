light rain
15°C
29.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2058
usd
100.3388
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НЕ ОТВАРАЈТЕ ОВЕ ПОРУКЕ! Нова СМС превара кружи Србијом, не уносите личне податке ПРЕТЕ НЕПОСТОЈЕЋИМ КАЗНАМА

29.09.2025. 12:10 12:20
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
смс
Фото: Илустрација/ Canva

ЈП „Путеви Србије“ поново скреће пажњу јавности на злонамерне СМС поруке које и даље стижу грађанима ради наводног прекорачења брзине, ненаплаћене путарине или другог саобраћајног прекршаја.

Грађани широм Србије ових дана све чешће пријављују да добијају сумњиве СМС поруке које се представљају као обавештења од Јавног предузећа "Путеви Србије". 

Из овог предузећа поручују грађанима да не отварају линк и не уносе податке са платних картица јер је у питању злоупотреба.

 

поруке смс преваре Путеви Србије
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај