29.09.2025.
Нови Сад
БЕОГРАДСКИ МЕДИЈИ ПИШУ Саслушање Горана Весића заказано за ОВАЈ датум

29.09.2025. 12:59
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф.рс/Дневник.рс
Фото: Screenshot / Youtube / Kurir

Горан Весић, бивши министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, против ког се води поступак због трагедије која се догодила услед пада надстрешнице Железничке станице у Новом Саду, биће саслушан 17. новембра, потврђено је за "Телеграф.рс".

Виши суд у Новом Саду одбио је предлог тужилаштва да одреди притвор за 13 осумњичених у случају који се води због пада надстрешнице на Железничкој станици у Новом Саду 1. новембра прошле године када је погинуло 16 особа, а једна особа тешко повређена и Горану Весићу одредио кућни притвор, а за 12 особа ту меру продужио за три месеца.

Суд је Весићу одредио кућни притвор уз примену електронског надзора уз забрану коришћења телефона и интернета и примања других лица у стан у трајању од три месеца, саопштено је из тог суда.

Такође, суд је у односу на Аниту Димоски, Јелену Танасковић, Небојшу Шурлана, С. Н, Љ. М. М, М. Г, Д. Т, М. Ј, З. С. М, Д. Ј, М. С. и Ј. С. М.за три месеца продужио трајање мере забране напуштања стана уз примену електронског надзора, уз забрану коришћења телефона и интернета и примања других лица у стан.
 

Вести Политика
