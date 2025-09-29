(ВИДЕО) МЕДВЕД УБИО ПЕНЗИОНЕРКУ НА ПАРКИНГУ, ПОВРЕДИО И ДЕЧАКА Ловац га устрелио на лицу места, шок снимак животиње кружи мрежама
Медвед који је напао пензионера у школском дворишту у Петропавловску-Камчатском на далеком истоку Русије у четвртак вероватно је допливао у град кроз залив и није имао претходног контакта са људима, саопштили су данас локални званичници, преноси РИА Новости.
"Уз помоћ научника смо у потпуности истражили овај трагични инцидент. Сви су закључили да је предатор препливао залив. Овај предатор је атипичан и никада раније није био у урбаном окружењу, отуда и његово агресивно понашање", рекао је Дмитриј Шипицин, вршилац дужности министра шумарства и лова за регион.
Према његовим речима, док је прошле године било више од 550 случајева појаве медведа у насељеним местима, ове године је забележено 76 таквих инцидената.
Медвед је 25. септембра напао 84-годишњег пензионера у дворишту средње школе.
Жртва је хоспитализована са тешким повредама, али је касније преминула, док је медведа на лицу места убио ловац.
Раније тог дана, медвед је напао возача на паркингу, али је возач успео да побегне својим аутомобилом.
A man narrowly escaped a bear attack in Petropavlovsk-Kamchatsky by jumping into a car. RIA Novosti reports the same bear later killed a woman near a school and was shot. pic.twitter.com/ahUdF1qn8I
— Russian Market (@runews) September 25, 2025
Ученику шестог разреда је такође била потребна медицинска помоћ након што је задобио огреботине и модрице док је бежао од медведа.
Власти Камчатке саопштиле су да појачавају мере безбедности као одговор на масовну миграцију медведа у насељена подручја.
Три дрона су распоређена за праћење предатора у близини насељених подручја, повећан је број тимова за брзо реаговање и регрутоване су добровољне патроле.
Општинским челницима је саветовано да уклоне неовлашћене депоније које привлаче животиње, а туристичким компанијама се саветује да пооштре мере безбедности.