Шта им је Гагарин згрешио? У ПУЛИ ОСКРНАВЉЕН СПОМЕНИК СОВЈЕТСКОМ АСТРОНАУТУ Вандали попрсје полили спрејом и исписали графите ОВО ЈЕ ТРЕЋИ НАПАД

29.09.2025. 21:05 21:13
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
русија
Фото: Youtube Printscreen/TV Nova

ПУЛА: Споменик совјетском астронауту Јурију Гагарину у хрватском граду Пули оскрнављен је у ноћи између недеље и понедељка.

Неидентификована двојица мушкараца попрсје Гагарина су полила спрејом и исписали неколико проукрајинских графита, саопштила је Амбасада Русије у Загребу, преносе РИА Новости.
 

Споменик је постављен у априлу 2021. године на територији техничке школе, која такође садржи центар за истраживање свемира. 
 

Овај споменик већ је био мета вандалских напада 2022. и 2023. године, због чега су у том простору постављене камере за надзор. 
 

Из амбасаде наглашавају да су руски активисти и професори из школе учествовали у чишћењу споменика.
 

Амбасада Русије у Загребу је обавестила градоначелника Пуле и челнике администрације Истарске жупаније, захтевајући да се учине сви напори да се пронађу и казне одговорни за овај вандалски чин.
 

Споменик, постављен уз подршку амбасаде, прешао је у надлежност градске администрације.
 

Стога полазимо од претпоставке да морају да уложе све напоре да пронађу и казне одговорне, нагласила је руска амбасада.
 

