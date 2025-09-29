Шта им је Гагарин згрешио? У ПУЛИ ОСКРНАВЉЕН СПОМЕНИК СОВЈЕТСКОМ АСТРОНАУТУ Вандали попрсје полили спрејом и исписали графите ОВО ЈЕ ТРЕЋИ НАПАД
ПУЛА: Споменик совјетском астронауту Јурију Гагарину у хрватском граду Пули оскрнављен је у ноћи између недеље и понедељка.
Неидентификована двојица мушкараца попрсје Гагарина су полила спрејом и исписали неколико проукрајинских графита, саопштила је Амбасада Русије у Загребу, преносе РИА Новости.
Споменик је постављен у априлу 2021. године на територији техничке школе, која такође садржи центар за истраживање свемира.
Овај споменик већ је био мета вандалских напада 2022. и 2023. године, због чега су у том простору постављене камере за надзор.
Из амбасаде наглашавају да су руски активисти и професори из школе учествовали у чишћењу споменика.
Амбасада Русије у Загребу је обавестила градоначелника Пуле и челнике администрације Истарске жупаније, захтевајући да се учине сви напори да се пронађу и казне одговорни за овај вандалски чин.
Споменик, постављен уз подршку амбасаде, прешао је у надлежност градске администрације.
Стога полазимо од претпоставке да морају да уложе све напоре да пронађу и казне одговорне, нагласила је руска амбасада.