ВАНДАЛИЗАМ НА ИНКЛУЗИВНОМ ИГРАЛИШТУ У СОМБОРУ Подлога нестала, кошаркашка табла без обруча, ишарана, карусел накривљен СПРАВЕ ЗА ДЕЦУ НЕБЕЗБЕДНЕ (ФОТО)
У свега неколико последњих година, што захваљујући директним улагањима града, што пројекту партиципативног буџетирања који омогућава да сами грађани изаберу у шта ће се улагати средства варошког буџета, обновљено је неколико постојећих и изграђено исто толико нових дечијих игралишта у Сомбору и његовим селима.
Тако су и ових дана житељи градске МЗ Нова Селенча, као и сеоске МЗ Бачки Моноштор добили два нова места за најмлађе становнике, која имају по седам реквизита намењених игри и разоноди у сигурном окружењу.
На жалост, у исто време, девастирано је једно од најпосећенијих игралишта које је намењено и деци са сметњама у развоју, која немају могућност да уживају у чарима игре и спорта. Инклузивно игралиште у Парку хероја, иза здања Градске скупштине, сведочи о вандализму, али и немару надлежних. Отворено пре пет година на иницијативу овдашњег Покрета малих људи и финансирано из средстава градског буџета и донације фирме „Мобилити“, ово игралиште је тада опремљено справама и подлогом која је омогућила приступ и игру и деци са сметњама у развоју, да би данас било у више него жалосном стању.
Квадратне плоче еластичне подлоге која је постављена зарад безбедности деце изваљене су и нестале, кошаркашка табла коју су користила деца у колицима без обруча је и потпуно ишарана, ротациони карусел накривљен...
Приликом свечаног отварања овог игралишта те 2020. године за чију је изградњу било задужено Јавно комунално предузеће „Зеленило“ локална власт се похвалила и наградом коју је сомборска локална самоуправа 2018. добила од заштитника грађана за приступачност, али пет година касније због вандализовања и услед неадекватног одржавања деца са сметњама у развоју не могу ни да приђу справама које ионако нису безбедне за коришћење.