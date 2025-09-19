clear sky
ВАНДАЛИЗАМ НА ИНКЛУЗИВНОМ ИГРАЛИШТУ У СОМБОРУ Подлога нестала, кошаркашка табла без обруча, ишарана, карусел накривљен СПРАВЕ ЗА ДЕЦУ НЕБЕЗБЕДНЕ (ФОТО)

19.09.2025. 10:26 10:47
Пише:
Милић Миљеновић
Извор:
Дневник
комбо
Фото: Дневник / М. Миљеновић

У све­га не­ко­ли­ко по­след­њих го­ди­на, што за­хва­љу­ју­ћи ди­рект­ним ула­га­њи­ма гра­да, што про­јек­ту пар­ти­ци­па­тив­ног бу­џе­ти­ра­ња ко­ји омо­гу­ћа­ва да са­ми гра­ђа­ни иза­бе­ру у шта ће се ула­га­ти сред­ства ва­ро­шког бу­џе­та, об­но­вље­но је не­ко­ли­ко по­сто­је­ћих и из­гра­ђе­но исто то­ли­ко но­вих де­чи­јих игра­ли­шта у Сом­бо­ру и ње­го­вим се­ли­ма.

Та­ко су и ових да­на жи­те­љи град­ске МЗ Но­ва Се­лен­ча, као и се­о­ске МЗ Бач­ки Мо­но­штор до­би­ли два но­ва ме­ста за нај­мла­ђе ста­нов­ни­ке, ко­ја има­ју по се­дам ре­кви­зи­та на­ме­ње­них игри и ра­зо­но­ди у си­гур­ном окру­же­њу.

игра
Фото: Дневник / М. Миљеновић

На жа­лост, у исто вре­ме, де­ва­сти­ра­но је јед­но од нај­по­се­ће­ни­јих игра­ли­шта ко­је је на­ме­ње­но и де­ци са смет­ња­ма у раз­во­ју, ко­ја не­ма­ју мо­гућ­ност да ужи­ва­ју у ча­ри­ма игре и спор­та. Ин­клу­зив­но игра­ли­ште у Пар­ку хе­ро­ја, иза зда­ња Град­ске скуп­шти­не, све­до­чи о ван­да­ли­зму, али и не­ма­ру над­ле­жних. Отво­ре­но пре пет го­ди­на на ини­ци­ја­ти­ву ов­да­шњег По­кре­та ма­лих љу­ди и фи­нан­си­ра­но из сред­ста­ва град­ског бу­џе­та и до­на­ци­је фир­ме „Мо­би­ли­ти“, ово игра­ли­ште је та­да опре­мље­но спра­ва­ма и под­ло­гом ко­ја је омо­гу­ћи­ла при­ступ и игру и де­ци са смет­ња­ма у раз­во­ју, да би да­нас би­ло у ви­ше не­го жа­ло­сном ста­њу. 

Ква­драт­не пло­че ела­стич­не под­ло­ге ко­ја је по­ста­вље­на за­рад без­бед­но­сти де­це из­ва­ље­не су и не­ста­ле, ко­шар­ка­шка та­бла ко­ју су ко­ри­сти­ла де­ца у ко­ли­ци­ма без обру­ча је и пот­пу­но иша­ра­на, ро­та­ци­о­ни ка­ру­сел на­кри­вљен...

игра
Фото: Дневник / М. Миљеновић

При­ли­ком све­ча­ног отва­ра­ња овог игра­ли­шта те 2020. го­ди­не за чи­ју је из­град­њу би­ло за­ду­же­но Јав­но ко­му­нал­но пред­у­зе­ће „Зе­ле­ни­ло“ ло­кал­на власт се по­хва­ли­ла и на­гра­дом ко­ју је сом­бор­ска ло­кал­на са­мо­у­пра­ва 2018.  до­би­ла од за­штит­ни­ка гра­ђа­на за при­сту­пач­ност, али пет го­ди­на ка­сни­је због ван­да­ли­зо­ва­ња и услед не­а­де­кват­ног одр­жа­ва­ња де­ца са смет­ња­ма у раз­во­ју не мо­гу ни да при­ђу спра­ва­ма ко­је иона­ко ни­су без­бед­не за ко­ри­шће­ње. 

Извор:
Дневник
Пише:
Милић Миљеновић
