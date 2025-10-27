overcast clouds
(ВИДЕО) ЛИЈАМ ЛОСОН: Замало нисам ударио редаре који су претрчавали стазу током трке

27.10.2025. 08:39 08:42
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
loson
Фото: Tanjug (AP Photo/Fernando Llano)

Возач Формуле 1 Лијам Лосон рекао је да је за длаку избегао смртоносну несрећу након што су два редара претрчавала стазу испред њега током недељне трке за Велику награду у Мексико Ситију.

Новозеланђанин, који се трка за Рејсинг Булсе, у власништву Ред Була, у неверици је путем тимског радија у трећем кругу, уз много псовки, разговарао са својим инжењером трке о том инциденту, преноси Ројтерс.

"Шалите се? Јесте ли то управо видели?", питао је свог инжењера трке и додао да је "могао да их убије". 

Видео-снимак приказује редаре како прелазе стазу након што се Лосон поново придружио трци након заустављања у боксу да замени предње крило. 

"Искрено, нисам могао да верујем шта видим. Изашао сам на новом сету тврдих гума, а онда сам ушао у прву кривину и видео два типа која су трчала преко стазе", рекао је возач новинарима. 

Он је изјавио да је замало ударио једног од њих.

"Искрено, било је веома опасно. Очигледно је да је негде дошло до неспоразума, али то никада пре нисам доживео, нити сам то видео икада раније. Прилично је неприхватљиво. Не можемо да схватимо како се на живој стази редарима може дозволити да само тако претрче преко стазе", навео је Лосон и додао да очекује објашњење.

Он је истакао да тако нешто не би смело никада више да се понови.

Међународна аутомобилска федерација (ФИА) је саопштила да спроводи истрагу, а Рејсинг Булси нису поменули инцидент у свом извештају након трке.

"Још истражујемо шта се догодило", саопштила је ФИА.

 

 

