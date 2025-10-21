(ВИДЕО, ФОТО) ДА НИЈЕ БИЛО СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ ОД СРБИЈЕ БИ ДАНАС ОСТАО САМО КАМЕН НА КАМЕНУ Лидер напредњака Милош Вучевић поручио да је Србија поноснија, пробуђена, враћена себи и својим грађанима
Лидер напредњака и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић истакао је у обраћању на прослави 17 година од оснивања Српске напредне странке да је ова странка кључни стуб политичких промена у Србији.
-Пре 17 година СНС је настала спојем прагматизма и патриотизма. 17 година за нас који смо од почетка овде и који смо са странком издржали свашта изгледа као дуг период, али историјски гледано то је трептај ока. Али смо успели сви ми да странку поставимо као кључни стуб политичких промена, рекао бих свеукупних друштвених промена. А то је изискивало много одрицања - рекао је Вучевић.
Вучевић је навео да је последњих 13 година одлуком грађана ова странка преузела одговорност за отаџбину.
-И уз пропусте којих је сигурно било, када подвучемо црту нико не може да нам оспори велики успех. Србија је данас другачија, поноснија, пробуђена, враћена себи и својим грађанима. Морамо да разумемо да период који је пред нама захтева нову енергију и нове људе, морамо да дамо шансу онима који нису имали прилику да се докажу. А да не заборавимо оне који су у претходном периоду прошли и добро и лоше са нашом странком - рекао је Вучевић.
Вучевић је подсетио да је последњих годину дана за све у странци био најтежи период.
-Велико хвала свима вама и онима који нису са нама, свим грађанима, одбранили смо Србију. Да није било странке и Вучића, од Србије не би остао камен на камену. Да нисмо имали овакву странку какву смо имали уз све опструкције, обојену револуцију, не би опстала Србија као држава. То је наша победа. Хвала свима. Хвала председнику Србије. Некада можда нисмо имали разумевања за оно што ради, али је време показало да су председник и његов тим знали шта раде и сачували су Србију у немогућим временима. Када нешто обележавате обично правите ретроспективу предходног, али рекао бих да име странке обавезује да причамо о ономе што нас чека. Још много тога треба да радимо за добробит народа и државе. Зато горе главу напредњаци, честитам вам јуначке ране, честитам вам рођендан. Једна реч увек је у срцу, памети и уснама, а то је Србија. Живела Српска напредна странка! Живела Србија - поручио је Вучевић.