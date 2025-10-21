ДАНАС ЋЕ БИТИ СВЕЧАНО И ДОСТОЈАНСТВЕНО Вучевић о 17. рођендану владајуће странке на чијем је челу: Чак 13 година смо на власти, поносан сам на СНС

Како је нагласио председник странке данас ће у Зрењанину бити свечано и достојанствено.

-Кад сте опозиција имате изазове и проблеме, а када победите на изборима, кад добијете крст одговорности видите са чим се суочавате. За нас који смо од почетка 17 година није кратак период. С друге стране, историјски је то трептај ока- рекао је Вучевић и нагласио да је посебно изазовна била ова година додајући да су свашта издржали.

-Свашта је Александар издржао- од поплава, фискалних мера, короне, тешких мера, рата у Украјини и наравно годину дана борбе против обојене револуције. Ја сам изузетно поносан на СНС јер је издржала нешто што би мало која странка изржала. Биће скромно и свечано.

Фото: Screenshot Informer TV

Лидер СНС нагласио је да ће бити фокусирани на ретроспективу и у први план ставити планове за будућност странке.

-Волео бих да са нама буде и Александар. Ми га очекујемо, да ли ће му државне обавезе дозволити или не, надам се да хоће. Сваке године мењамо градове где обележавамо рођендане и показујемо да су нам сви делови Србије једнако битни. Нисмо до сада славили рођендан у Зрењанину и морам да кажем да је тај градски одбро феноменалан. С правом су се кандидовали да буду домаћини- рекао је кроз осмех Вучевић.

Он је нагласио да су од 17 година постојања странке чак 13 година на власти, те да је врло тешко одржавати ниво.