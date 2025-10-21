overcast clouds
ДАНАС ЋЕ БИТИ СВЕЧАНО И ДОСТОЈАНСТВЕНО Вучевић о 17. рођендану владајуће странке на чијем је челу: Чак 13 година смо на власти, поносан сам на СНС

21.10.2025. 09:25
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Милош
Фото: Screenshot Instagram milosvucevic

Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић нагласио је за Информер телевизију да је Српска напредна странке за 13 година на власти свашта издржала, од поплава до покушаја обојене револуције, и да је изузетно поносан на њу.

Како је нагласио председник странке данас ће у Зрењанину бити свечано и достојанствено. 

-Кад сте опозиција имате изазове и проблеме, а када победите на изборима, кад добијете крст одговорности видите са чим се суочавате. За нас који смо од почетка 17 година није кратак период. С друге стране, историјски је то трептај ока- рекао је Вучевић и нагласио да је посебно изазовна била ова година додајући да су свашта издржали.

-Свашта је Александар издржао- од поплава, фискалних мера, короне, тешких мера, рата у Украјини и наравно годину дана борбе против обојене револуције. Ја сам изузетно поносан на СНС јер је издржала нешто што би мало која странка изржала. Биће скромно и свечано.

Милош
Фото: Screenshot Informer TV

Лидер СНС нагласио је да ће бити фокусирани на ретроспективу и у први план ставити планове за будућност странке.

-Волео бих да са нама буде и Александар. Ми га очекујемо, да ли ће му државне обавезе дозволити или не, надам се да хоће. Сваке године мењамо градове где обележавамо рођендане и показујемо да су нам сви делови Србије једнако битни. Нисмо до сада славили рођендан у Зрењанину и морам да кажем да је тај градски одбро феноменалан. С правом су се кандидовали да буду домаћини- рекао је кроз осмех Вучевић.

Он је нагласио да су од 17 година постојања странке чак 13 година на власти, те да је врло тешко одржавати ниво. 

Милош Вучевић СНС
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
