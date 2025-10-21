overcast clouds
МИНИСТАРКА ПАВКОВ ПОТПИСАЛА ДВА ВАЖНА УГОВОРА Ефикасније управљање отпадом по највишим европским стандардима

21.10.2025. 11:41 11:56
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
сара
Фото: Министарство заштите животне средине

Министарка заштите животне средине Сара Павков потписала је данас два важна уговора која ће допринети ефикаснијем управљању отпадом, у складу са највишим европским стандардима.

Павков је потписала Уговор о изградњи три трансфер станице и једног рециклажног дворишта у Регионалном центру Каленић-Уб, као и Уговор о набавци специјализоване опреме за Регионални центар „Срем–Мачва“ у Сремској Митровици.

„Данас смо потписали два изузетно важна уговора, као наставак реализације великог капиталног пројекта који спроводи Министарство, а то је изградња седам регионалних центара за управљање чврстим отпадом са пратећом опремом. Планирана је изградња трансфер станица у Ваљеву, Обреновцу и Лазаревцу, док ће рециклажно двориште бити изграђено у Обреновцу, у јединицама локалне самоуправе које гравитирају ка Регионалном центру „Каленић-Уб“. На овај начин обезбедићемо одлагање отпада на еколошки прихватљив начин, у складу са свим стандардима Европске уније“, истакла је Павков.

Министарка је додала да ће се овим пројектом обезбедити и специјална опрема која ће се користити у РЦ „Срем–Мачва“, а која ће значајно допринети његовом ефикаснијем раду.

 

сара
Фото: Минстарство заштите животне средине

„Други уговор који смо потписали подразумева набавку специјалне опреме, багера утоваривача, булдожера и мини утоваривача, који ће побољшати рад у овом регионалном центру. Већ смо започели реализацију изузетно важног капиталног пројекта проширења и модернизације овог центра, а у току су припремни радови и опремање градилишта. То нам је веома важно јер ка њему гравитира пет локалних самоуправа из два региона, а то су Сремска Митровица, Шид и Рума у Сремском округу, као и Шабац и Богатић у Мачванском округу, где укупно живи готово 280.000 грађана“, навела је Павков.

Министарка је додала и да су овакви пројекти за нас од великог значаја јер представљају предуслов за увођење реда у област управљања отпадом. Тренутно градимо, модернизујемо и проширујемо шест регионалних центара у читавој Србији, а у плану је и седми, ка којима ће гравитирати 42 локалне самоуправе са око 1,3 милиона грађана.
                                                                                                                
 

Сара Павков уговори
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
