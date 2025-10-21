МИНИСТАРКА ПАВКОВ ПОТПИСАЛА ДВА ВАЖНА УГОВОРА Ефикасније управљање отпадом по највишим европским стандардима
Министарка заштите животне средине Сара Павков потписала је данас два важна уговора која ће допринети ефикаснијем управљању отпадом, у складу са највишим европским стандардима.
Павков је потписала Уговор о изградњи три трансфер станице и једног рециклажног дворишта у Регионалном центру Каленић-Уб, као и Уговор о набавци специјализоване опреме за Регионални центар „Срем–Мачва“ у Сремској Митровици.
„Данас смо потписали два изузетно важна уговора, као наставак реализације великог капиталног пројекта који спроводи Министарство, а то је изградња седам регионалних центара за управљање чврстим отпадом са пратећом опремом. Планирана је изградња трансфер станица у Ваљеву, Обреновцу и Лазаревцу, док ће рециклажно двориште бити изграђено у Обреновцу, у јединицама локалне самоуправе које гравитирају ка Регионалном центру „Каленић-Уб“. На овај начин обезбедићемо одлагање отпада на еколошки прихватљив начин, у складу са свим стандардима Европске уније“, истакла је Павков.
Министарка је додала да ће се овим пројектом обезбедити и специјална опрема која ће се користити у РЦ „Срем–Мачва“, а која ће значајно допринети његовом ефикаснијем раду.
„Други уговор који смо потписали подразумева набавку специјалне опреме, багера утоваривача, булдожера и мини утоваривача, који ће побољшати рад у овом регионалном центру. Већ смо започели реализацију изузетно важног капиталног пројекта проширења и модернизације овог центра, а у току су припремни радови и опремање градилишта. То нам је веома важно јер ка њему гравитира пет локалних самоуправа из два региона, а то су Сремска Митровица, Шид и Рума у Сремском округу, као и Шабац и Богатић у Мачванском округу, где укупно живи готово 280.000 грађана“, навела је Павков.
Министарка је додала и да су овакви пројекти за нас од великог значаја јер представљају предуслов за увођење реда у област управљања отпадом. Тренутно градимо, модернизујемо и проширујемо шест регионалних центара у читавој Србији, а у плану је и седми, ка којима ће гравитирати 42 локалне самоуправе са око 1,3 милиона грађана.