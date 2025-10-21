МИЛЕНКОВИЋ ПОНОВО ДОБИО НОВОГ ТРЕНЕРА: Шон Дајш на клупи Нотингем Фореста
21.10.2025. 11:34 11:36
Енглески фудбалски тренер Шон Дајш именован је за новог менаџера Нотингем Фореста.
Дајш (54) је на месту менаџера Нотингем Фореста заменио Ангелоса Постекоглуа, који је пре неколико дана добио отказ због лоших резултата у овој сезони.
У саопштењу се наводи да је Дајш потписао уговор са клубом из Нотингем до 2027. године. Он ће на клупи Нотингем Фореста дебитовати у четвртак на утакмици трећег кола Лиге Европе против Порта.
Дајш је раније био менаџер Евертона, Барнлија и Вотфорда.
Нотингем Форест се налази на 18. месту на табели Премијер лиге са само пет бодова из осам утакмица. За енглески клуб игра српски фудбалски репрезентативац Никола Миленковић.