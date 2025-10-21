overcast clouds
13°C
21.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1835
usd
100.3971
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Београд постаје центар одрживости: Хемофарм позива на ЕСГ фестивал 2025

21.10.2025. 11:31 11:50
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
2

Ове године акценат је на конкретним решењима и алатима које компаније и стартапи, као и појединци, могу да примене одмах

БЕОГРАД: Компанија Hemofarm, члан STADA групе, и ове јесени окупља заједницу која живи и ради по ЕСГ принципима. ESG festival биће одржан од 23. до 26. октобра у Музеју науке и технике у Београду. 

Централни програм заказан је за четвртак, 23. октобар, са панел дискусијама представника компанија, академске заједнице, јавног и цивилног сектора, док је недеља, 26. октобар, резервисана за дан отворених врата музеја са бесплатним улазом за све грађане. 

„Идеја Фестивала је да на једном месту окупи људе и организације које деле знање, размењују искуства, приказују добре праксе и подстичу нове иницијативе са мерљивим резултатима за заједницу и привреду. Ове године акценат је на конкретним решењима и алатима које компаније и стартапи, као и појединци, могу да примене одмах,“ истакао је Роналд Зелигер, генерални директор компаније Хемофарм. 

2
Фото: Промо/ Хемофарм

Централни дан 23. октобар, обухватиће представљање најновијег Извештаја о одрживом развоју Хемофарма, као и серију панела са практичним одговорима: како смањити емисије и трошкове кроз енергетску ефикасност, како да изградимо културу превенције и одрживо здравље, на који начин добро корпоративно управљање утиче на резултате, како иновације и стартапи улазе у нове ланце вредности, те какав ће утицај вештачка интелигенција имати на доношење одлука и укупну одрживост пословања. Циљ програма је да посетиоци са Фестивала оду са јасним, применљивим корацима које могу да спроведу у наредном периоду.

 „Желимо да новим издањем покажемо да одрживост није апстрактан појам, већ скуп одлука које дају видљиве резултате, како за планету, тако и за људе. Признање ЕСГ лидер додатно нас обавезује да останемо катализатор позитивних промена“, навела је Санда Савић, сениор директорка корпоративних послова и комуникација у Хемофарму.

 Завршног дана, 26. октобра Музеј науке и технике биће отворен за све, а то је прилика да породице, ђаци и студенти бесплатно истраже интерактивне поставке и виде како се наука, технологија и одрживост преплићу у свакодневици.

Хемофарм позива медије и јавност да се придруже и заједно укључе у одрживост, како би инспирацију и знање преточили у деловање које доноси мерљиве резултате за заједницу и привреду. Други ЕСГ фестивал је платформа на којој се искуство претвара у применљива решења за велике компаније, стартапе, школе и грађане.

хемофарм
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај