Београд постаје центар одрживости: Хемофарм позива на ЕСГ фестивал 2025
Ове године акценат је на конкретним решењима и алатима које компаније и стартапи, као и појединци, могу да примене одмах
БЕОГРАД: Компанија Hemofarm, члан STADA групе, и ове јесени окупља заједницу која живи и ради по ЕСГ принципима. ESG festival биће одржан од 23. до 26. октобра у Музеју науке и технике у Београду.
Централни програм заказан је за четвртак, 23. октобар, са панел дискусијама представника компанија, академске заједнице, јавног и цивилног сектора, док је недеља, 26. октобар, резервисана за дан отворених врата музеја са бесплатним улазом за све грађане.
„Идеја Фестивала је да на једном месту окупи људе и организације које деле знање, размењују искуства, приказују добре праксе и подстичу нове иницијативе са мерљивим резултатима за заједницу и привреду. Ове године акценат је на конкретним решењима и алатима које компаније и стартапи, као и појединци, могу да примене одмах,“ истакао је Роналд Зелигер, генерални директор компаније Хемофарм.
Централни дан 23. октобар, обухватиће представљање најновијег Извештаја о одрживом развоју Хемофарма, као и серију панела са практичним одговорима: како смањити емисије и трошкове кроз енергетску ефикасност, како да изградимо културу превенције и одрживо здравље, на који начин добро корпоративно управљање утиче на резултате, како иновације и стартапи улазе у нове ланце вредности, те какав ће утицај вештачка интелигенција имати на доношење одлука и укупну одрживост пословања. Циљ програма је да посетиоци са Фестивала оду са јасним, применљивим корацима које могу да спроведу у наредном периоду.
„Желимо да новим издањем покажемо да одрживост није апстрактан појам, већ скуп одлука које дају видљиве резултате, како за планету, тако и за људе. Признање ЕСГ лидер додатно нас обавезује да останемо катализатор позитивних промена“, навела је Санда Савић, сениор директорка корпоративних послова и комуникација у Хемофарму.
Завршног дана, 26. октобра Музеј науке и технике биће отворен за све, а то је прилика да породице, ђаци и студенти бесплатно истраже интерактивне поставке и виде како се наука, технологија и одрживост преплићу у свакодневици.
Хемофарм позива медије и јавност да се придруже и заједно укључе у одрживост, како би инспирацију и знање преточили у деловање које доноси мерљиве резултате за заједницу и привреду. Други ЕСГ фестивал је платформа на којој се искуство претвара у применљива решења за велике компаније, стартапе, школе и грађане.