overcast clouds
13°C
21.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1835
usd
100.3971
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

РАДНИЦИМА НАЛОЖЕНО ДА ОСТАНУ КОД КУЋЕ Специјално обучени пас нањушио "опасност" у просторијама фирме ПРОТИВ ОВЕ ИНВАЗИЈЕ ПОТРЕБНО ЈЕ ЈАКО ОРУЖЈЕ

21.10.2025. 10:54 11:22
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Коментари (0)
a
Фото: Canva / ilustracija

Запослени у њујоршкој канцеларији Гугла добили су упутство да остану код куће након што су истраге потврдиле вероватну појаву стеница у њиховом пословном простору.

Према писању магазина WIRED, у интерном мејлу који су запослени добили у недељу, наводи се да су истрага и специјално обучени пас пронашли "веродостојне доказе о присуству стеница" у просторијама технолошког гиганта. 

Сумња се да би узрок заразе могли да буду велики плишани медведи и друге играчке које се налазе у пословном комплексу у њујоршком насељу Челси, који је изграђен на месту бившег железничког терминала из 1930-их, и чија вредност износи око 2,1 милијарду долара.

Google се још није јавно огласио поводом овог инцидента, али је потврђено да је део запослених већ у понедељак почео да се враћа у канцеларије. 

a
Фото: Canva / ilustracija

Мејл који је упућен запосленима у име Гугловог тима за животну средину, здравље и безбедност, саветовао је избегавање канцеларије док се третмани не заврше. Такође је најављено да ће се из предострожности спровести додатне инспекције и на другим Гугл локацијама у Њујорку.

Запосленима је речено да пријаве сваки симптом изложености стеницама, као и уколико уоче ове инсекте у канцеларијама.

Они који примете стенице код куће, упућени су да одмах контактирају професионалне дератизаторе. 

Стенице важе за изузетно тврдокорне и тешке штеточине за уклањање, јер се брзо размножавају, отпорне су на многе инсектициде и лако се прилагођавају новим условима. 

a
Фото: Canva / ilustracija

Такође су познате по томе што се лако преносе - могу да се "прошверцују" у пртљагу, одећи или личним предметима и тако брзо контаминирају нова места.

Магазин Wire подсећа да ово није први пут да се Гугл у Њујорку суочава са стеницама и да је 2010. године забележен случај у канцеларији на 9. авенији, током шире епидемије стеница која је тада погодила Њујорк.

(k1info.rs)

стенице гугл
Извор:
k1info.rs
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај