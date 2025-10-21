РАДНИЦИМА НАЛОЖЕНО ДА ОСТАНУ КОД КУЋЕ Специјално обучени пас нањушио "опасност" у просторијама фирме ПРОТИВ ОВЕ ИНВАЗИЈЕ ПОТРЕБНО ЈЕ ЈАКО ОРУЖЈЕ
Запослени у њујоршкој канцеларији Гугла добили су упутство да остану код куће након што су истраге потврдиле вероватну појаву стеница у њиховом пословном простору.
Према писању магазина WIRED, у интерном мејлу који су запослени добили у недељу, наводи се да су истрага и специјално обучени пас пронашли "веродостојне доказе о присуству стеница" у просторијама технолошког гиганта.
Сумња се да би узрок заразе могли да буду велики плишани медведи и друге играчке које се налазе у пословном комплексу у њујоршком насељу Челси, који је изграђен на месту бившег железничког терминала из 1930-их, и чија вредност износи око 2,1 милијарду долара.
Google се још није јавно огласио поводом овог инцидента, али је потврђено да је део запослених већ у понедељак почео да се враћа у канцеларије.
Мејл који је упућен запосленима у име Гугловог тима за животну средину, здравље и безбедност, саветовао је избегавање канцеларије док се третмани не заврше. Такође је најављено да ће се из предострожности спровести додатне инспекције и на другим Гугл локацијама у Њујорку.
Запосленима је речено да пријаве сваки симптом изложености стеницама, као и уколико уоче ове инсекте у канцеларијама.
Они који примете стенице код куће, упућени су да одмах контактирају професионалне дератизаторе.
Стенице важе за изузетно тврдокорне и тешке штеточине за уклањање, јер се брзо размножавају, отпорне су на многе инсектициде и лако се прилагођавају новим условима.
Такође су познате по томе што се лако преносе - могу да се "прошверцују" у пртљагу, одећи или личним предметима и тако брзо контаминирају нова места.
Магазин Wire подсећа да ово није први пут да се Гугл у Њујорку суочава са стеницама и да је 2010. године забележен случај у канцеларији на 9. авенији, током шире епидемије стеница која је тада погодила Њујорк.