ПАРТИЗАН БЕЗ КАРЛИКА ЏОНСА можда и дуже од три месеца
Кошаркаш Партизана Карлик Џонс могао би да одсуствује са паркета најкраће до фебруара, преносе медији у Србији.
До повреде је дошло након што је Џонс на мечу Партизана и ФМП-а незгодно стао на леву ногу приликом једног скока.
Одмах је било очигледно да ситуација није безазлена — није могао да напусти паркет без помоћи, а први налази наводно су показали да је доживео прелом пете метатарзалне кости.
То значи да ће Партизан ући у веома изазован период од најмање три месеца без једног од својих кључних играча у организацији напада.
У овом тренутку, једина права опција на позицији плејмејкера остаје Двејн Вашингтон, док је и Ифе Лундберг и даље формално у клубу, мада без активне улоге.
С обзиром на новонасталу ситуацију, могуће је да Партизан попут Црвене звезде која је недавно довела Јага дос Сантоса, ангажује и Данца.