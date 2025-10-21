overcast clouds
ЕПИЛОГ НА СКАНДАЛ УН? Шпанија изручује Ваншелбојма Америци ДЕБЕЛО ПОДМИЋЕН ЗА ПРАЊЕ ПАРА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА

21.10.2025. 20:13 20:15
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Високи суд Шпаније наложио је да бивши високи званичник УН Виталиј Ваншелбојм буде изручен Сједињеним Државама где је оптужен за примање мита и прање новца, пренео је данас Ројтерс, позивајући се на судски документ у који је имао увид.

Ваншелбојм, украјински држављанин, обављао је високе функције у Канцеларији УН за пројектне услуге (УНОПС) док није стављен на административно одсуство 2021. године, а потом отпуштен 2023. године.

Ухапшен је у Шпанији у марту по међународној потерници коју је издао Јужни окружни суд Њујорка.

Ваншелбојм је оптужен за примање најмање два милиона долара мита од британског бизнисмена у замену за преусмеравање више од 60 милиона долара грантова и кредита УНОПС-а његовим компанијама, као и за прање новца повезаног са овим шемама.

Пред трибуналом УН за спорове прошле године, Ваншелбојм је признао неоткривене и неовлашћене финансијске односе са бизнисменом.

Међутим, током сведочења шпанским властима почетком овог месеца, рекао је да је прогоњен због књиге коју је почео да пише 2023. године о америчким интервенцијама у Ираку, Сирији и Авганистану.

Оспоравајући његову екстрадицију, судски документ показује да је његова одбрана навела имунитет УН, недостатак надлежности САД, двоструко суђење, текуће поступке на другим местима и политичке мотивације, али је трочлано веће је пресудило да тим тврдњама недостају докази.

Ваншелбојмови наводни злочини догодили су се између 2015. и 2023. године и укључивали су злоупотребу његовог положаја у УНОПС-у и прикривање незаконитих исплата, наводи се у документу.

Веће је саопштило да је пронашло довољно основа за екстрадицију по оптужбама за подмићивање, превару путем електронских порука и прање новца, али је одбило екстрадицију по три оптужбе за заверу јер тај злочин не постоји према шпанском закону.

Одлука суда подлеже жалби и коначном одобрењу шпанске владе.

 

