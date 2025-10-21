ЕПИЛОГ НА СКАНДАЛ УН? Шпанија изручује Ваншелбојма Америци ДЕБЕЛО ПОДМИЋЕН ЗА ПРАЊЕ ПАРА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА
Високи суд Шпаније наложио је да бивши високи званичник УН Виталиј Ваншелбојм буде изручен Сједињеним Државама где је оптужен за примање мита и прање новца, пренео је данас Ројтерс, позивајући се на судски документ у који је имао увид.
Ваншелбојм, украјински држављанин, обављао је високе функције у Канцеларији УН за пројектне услуге (УНОПС) док није стављен на административно одсуство 2021. године, а потом отпуштен 2023. године.
Ухапшен је у Шпанији у марту по међународној потерници коју је издао Јужни окружни суд Њујорка.
Ваншелбојм је оптужен за примање најмање два милиона долара мита од британског бизнисмена у замену за преусмеравање више од 60 милиона долара грантова и кредита УНОПС-а његовим компанијама, као и за прање новца повезаног са овим шемама.
Пред трибуналом УН за спорове прошле године, Ваншелбојм је признао неоткривене и неовлашћене финансијске односе са бизнисменом.
Међутим, током сведочења шпанским властима почетком овог месеца, рекао је да је прогоњен због књиге коју је почео да пише 2023. године о америчким интервенцијама у Ираку, Сирији и Авганистану.
Оспоравајући његову екстрадицију, судски документ показује да је његова одбрана навела имунитет УН, недостатак надлежности САД, двоструко суђење, текуће поступке на другим местима и политичке мотивације, али је трочлано веће је пресудило да тим тврдњама недостају докази.
Ваншелбојмови наводни злочини догодили су се између 2015. и 2023. године и укључивали су злоупотребу његовог положаја у УНОПС-у и прикривање незаконитих исплата, наводи се у документу.
Веће је саопштило да је пронашло довољно основа за екстрадицију по оптужбама за подмићивање, превару путем електронских порука и прање новца, али је одбило екстрадицију по три оптужбе за заверу јер тај злочин не постоји према шпанском закону.
Одлука суда подлеже жалби и коначном одобрењу шпанске владе.