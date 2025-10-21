overcast clouds
НБА ЕВРОПА: Црвена звезда и Партизан прецртани

НБА Европе је дефинитивно пред нама, а у њему, барем на почетку, нема места за Црвену звезду и Партизан.

Марк Тејтум, главни оперативни директор НБА лиге, говорио је отворено на тему доласка НБА лиге у Европу.

У разговору са медијима, још једном је потврдио да ће се овај пројекат реализовати у наредних неколико година, а открио је и додатне детаље.

Оно што је јасно је да за српске клубове, барем у првим корацима такмичења, место није планирано.

"У фази један, планирамо Шпанију, Велику Британију, Француску, Италију, Немачку и можда Турску и можда Грчку", рекао је Тејтум.

Упитан је да ли ће бити места за клубове из Израела и са Блиског истока.

"Биће неких отворених места у нашем екосистему, тако да ће и у раној фази они моћи да се квалификују".

Тејтум је објаснио да је план да се НБА Европа покрене "у наредне две године", као и да се тренутно дефинише и усавршава модел по којем би такмичење било организовано, а за то су задужене фирме "ЈП Морган" и "Раин".

"Када пронађемо праве партнере, они ће инвестирати доста новца у овај псорт, али не само у лигу, већ и у академије и арене, што ће донети додатне ресурсе кошарци", открива планове други човек НБА.

Комерцијала није једини разлог покретања НБА Европе, истиче.

"Кошарка је дурги спорт у Европи, а у Евролиги видите да нема сталних франшиза у Великој Британији, Паризу, Риму или Берлину. Лига није отворена за све клубове у Европи", подвукао је Марк Тејтум своје ставове.

