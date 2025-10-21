overcast clouds
УСРЕД СЕЗОНЕ БЕРБЕ Израелски досељеници УНИШТИЛИ НАЈМАЊЕ 60 СТАБАЛА МАСЛИНА на Западној обали

21.10.2025. 21:07 21:10
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
d
Фото: Pixabay.com

Израелски досељеници из илегалних насеља уништили су данас најмање 60 стабала маслина у близини Хеброна, на југу окупиране Западне обале, јавила је палестинска новинска агенција Вафа.

Локални активиста Осама Махамра изјавио је да су досељеници напали пољопривредно земљиште у селу Сусија, које је у власништву двојице палестинаца, при чему су оштетили и заштитну ограду.

Инцидент, како наводи Ал Џазира, представља део ширег таласа напада израелских досељеника на Палестинце широм Западне обале током сезоне бербе маслина у октобру.

 

маслине Западна обала израел досељеници
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
