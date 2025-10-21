УСРЕД СЕЗОНЕ БЕРБЕ Израелски досељеници УНИШТИЛИ НАЈМАЊЕ 60 СТАБАЛА МАСЛИНА на Западној обали
21.10.2025. 21:07 21:10
Израелски досељеници из илегалних насеља уништили су данас најмање 60 стабала маслина у близини Хеброна, на југу окупиране Западне обале, јавила је палестинска новинска агенција Вафа.
Локални активиста Осама Махамра изјавио је да су досељеници напали пољопривредно земљиште у селу Сусија, које је у власништву двојице палестинаца, при чему су оштетили и заштитну ограду.
Инцидент, како наводи Ал Џазира, представља део ширег таласа напада израелских досељеника на Палестинце широм Западне обале током сезоне бербе маслина у октобру.