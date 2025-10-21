Ватра стигла на 200 метара од првих кућа! БЕЉЊАЧА У ПЛАМЕНУ Велики пожар у Шиду, ватрогасци на терену (ВИДЕО)

Како јавља 192, ватрогасци из Шида су на терену.



Иако је то забрањено Законом о заштити од пожара, многи пољопривредници и даље посежу за праксом паљења жетвених остатака.



За непоштовање ове одредбе предвиђене су прекршајне казне : за правна лица од 300 хиљада до милион динара, а за физичка лица од 10 хиљада до 50 хиљада динара.



Шидски ватрогасци вечерас се боре с ватреном стихијом која је на свега око 200 метара од првих кућа, пише Сремска ТВ.

