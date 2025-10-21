ИМАО САМО 21 ГОДИНУ...
ТРАГЕДИЈА У НИШУ Млади припадник 63. падобранске бригаде погинуо приликом тренажног скока ВОЈСКА СРБИЈЕ ПОКРЕНУЛА ИСТРАГУ
Припадник 63. падобранске бригаде, десетар Лука Стојановић, трагично је страдао данас око 14 часова током реализације редовних тренажних скокова на војном аеродрому "Наредник-пилот Михајло Петровић" у Нишу.
Десетар Стојановић (21), рођен 24. јула 2004. године у Нишу, био је на служби у Војсци Србије од 1. августа 2024. године, као падобранац у елитној 63. падобранској бригади.
Одмах по несрећи, на лице места су изашли органи војне полиције, а о догађају је, у складу са законом, обавештено Више јавно тужилаштво у Нишу. Увиђај је у току, а надлежни органи интензивно раде на расветљавању свих околности које су довеле до овог трагичног исхода.
Начелник Генералштаба Војске Србије је формирао комисију са задатком да детаљно испита све околности настанка овог ванредног догађаја.
Министар одбране Братислав Гашић и начелник Генералштаба Војске Србије, генерал Милан Мојсиловић, упутили су телеграме саучешћа породици трагично страдалог падобранца.
Војска Србије изразила је дубоко жаљење због губитка младог и посвећеног припадника, а јавност са нестрпљењем очекује званичне резултате истраге.
(Telegraf.rs)