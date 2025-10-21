ПАНАОТОВИЋ O ДОДЕЛИ ТИТУЛЕ ЕПК НИКШИЋУ: Шта то би с Европом кад подржава “бастион великосрпског национализма и шовинизма“?!
У минулих пет година из одређеног дела политичке јавности у Црној Гори и шире слушамо о Никшићу као бастиону великосрпског национализма и шовинизма, а о Марку Ковачевићу као градоначелнику коме је на срцу више туђа него сопствена држава, који вређа Турке и не љуби мање бројне народе, пише директор Културног центра Новог Сада Бојан Панаотовић.
Како додаје, све то су политички прваци, колумнисти и представници НВО сектора много пута поновили и пред европосланицима и представницима институција ЕУ у Црној Гори…
Поставља се, наводи Панаотовић логично и рационално питање – или Европа подржава четничку, шовинистичку и ретроградну политику чији је наводни носилац у Никшићу Марко Ковачевић или напросто то што о њему слушамо није истина.
Биће да је по среди ово друго јер да је по среди прво никоме у Бриселу не би пало на памет да додели престижну титулу Европске престонице културе управо Никшићу. Било како било, реномирана титула која доноси бројне бенефите носиоцу не само у области културе већ и економске, маркетиншке, политичке… велики је резултат града Никшића, његове политичке управе и самог градоначелника. Дакако ефекти и добробит неће бити резервисани само за Никшић већ и за читаву Црну Гору. Туризам као кључна тачка црногорске економије овим добија одличан импулс и платформу како би се многи европски грађани определили за долазак у Црну Гору, поручује Панаовић за Војвођанске вести.