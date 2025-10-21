ИСТОРИЈСКИ ТРЕНУТАК ЗА НИКШИЋ Европска престоница културе за 2030.
Никшић је понео титулу Европске престонице културе за 2030. годину, саопштио је жири Европске комисије на свечаности у Kући европске историје у Бриселу.
Одлука је саопштена након финалне презентације у којој су се такмичили Никшић и украјински Лавов.
Присутни су били министарка културе и медија Тамара Вујовић, председник Општине Никшић Марко Kовачевић са сарадницима, председница Скупштине општине Никшић Милица Лалатовић Жижић.
Са њима су били и представници Kанцеларије Никшић Европска престоница културе 2030. Такође, присутна је била и амбасадорка Црне Горе у Белгији Оливера Ињац.
Европска престоница културе је иницијатива Европске уније (ЕУ) која је започета 1985. године и представија један од најамбициознијилх културних пројеката у Европи.
Циљ је промоција разноликости богатства европских култура и истицање особина које деле, уз подршку међусобном разумевању, интеркултурном дијалогу и осећају припадности заједничком културном простору, пренео је портал РТЦГ.
Престижна титула Европска престоница културе стиче се на период од годину дана, а сваке године су носиоци најмање два града из држава чланица ЕУ.