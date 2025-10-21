ЊЕНА БОРБА ДИРНУЛА ЈЕ ЦЕЛУ СРБИЈУ!
ХТЕЛА ЈЕ ДА ПРОДА СТАН ДА БИ СПАСИЛА ЖИВОТ, А САДА ЈЕ НА КОРАК ОД ЧУДА! Јелени недостаје још само 10.000 евра — ево како можемо да помогнемо
Име Јелене Добромиров постало је познато широј јавности када се одлучила на драстичан корак да прода породични стан у Новом Саду како би могла да плати трансплантацију бубрега у Белорусији.
До тада, али и убрзо након кратког интересовања јавности, њено име, заједно са свим проблемима које има, познати су само њеним најближима. Вођени жељом да помогну, хумани људи су уплаћивали колико могу да помогну Јелени, надајући се да ће у својој борби успети. И мало јој фали - свега 5,6 хиљада СМС порука.
Са пуно оптимизма у гласу, Јелена Добромиров нам је пре две недеље саопштила да је стопирала продају породичног стана у нади да ће средства скупити, како јој је у том тренутку фалило свега око 20.000 СМС порука, односно око 30.000 евра.
Уплате хуманих људи наставиле су да пристижу и у наредним данима, али нешто споријим темпом у односу на то како је све изгледало када се Јеленина прича појавила у јавности.
Тренутно је ситуација таква да за трансплантацију у Белорусији недостаје око 10.000 евра, односно тек 5,6 хиљада СМС порука. То је, у односу на ситуацију да мора да прода породични стан, заиста достижна сума и због тога се Новосађанка нада да ће је достићи.
Подсетимо, након што је на Фејсбук групи "Продаја некретнина у Новом Саду" почетком октобра освануо оглас за стан Јелене Добромиров у којем је написала да продаје породични стан због трансплантације бубрега, редакција "Блица" је контактирала ову Новосађанку.
Она нам је потврдила да продаје породични стан да би обезбедила средства за трансплантацију у Белорусији. Како је тада објаснила, у августу је била на припремама у Белорусији које су добро прошле и сада само чека позив клинике, али средстава за трансплантацију нема довољно.
- Продају сам стопирала за сада, а искрено се надам да ће тако и остати. Наравно, не радујемо се 100 посто, али дефинитивно имамо разлога да верујемо да је и то могуће - испричала нам је Јелена само пар дана по објављивању првог текста у "Блицу" и захвалила што смо први међу медијима писали о њеном проблему.
Како је тада причала, убрзо се све проширило и друштвеним мрежама, па чак и оним које сама Јелена нема, али добијала је информације да се њена прича свуда чује.
Сада је потребно да се догоди слично "чудо", односно да СМС пошаље око 6.000 људи. Тада ће Јелена бити спремна за позив са клинике у Белорусији који жељно, али са зебњом ишчекује, јер још увек нема сав потребан новац.
Новац потребан за ретрансплантацију бубрега у Белорусији
Подсетимо, Јелени Добромиров је 1997. године дијагностикована хронична слабост бубрега када је на основу биопсије бубрега закључено да се ради о лупус нефритису, али је крајем 1998. године постављена дијагноза Н18.5 Морбус реналис цхроницус, градус В.
Од 2003. до 2005. године била је на хроничном програм ХД, а 2005. године успешно је учињена кадаверична трансплантација бубрега у Москви. Редовно се контролисала од стране нефролога, али након 19 година трансплантирани бубрег је отказао због чега је у мају 2024. године хоспитализована у Клиници за нефрологију УКЦ Војводине када су започете припреме за ретрансплантацију бубрега. Крајем маја 2024. године примљена је у Клинику за нефрологију ВМА ради обезбеђивања трајног васкуларног приступа за хронично лечење хемодијализом након чега је започела ХД преко креиране аВФ, 3x недељно по 4 сата. Због новооткривене секундарне плућне хипертензије неопходно јој је и даље кардиолошко праћење и контроле пулмолога, наводи Блиц