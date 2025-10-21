overcast clouds
МИНИСТАРСТВО ОБЈАВИЛО Студенти са мање од 48 ЕСПБ бодова имају право на смештај и кредите под истим условима као и остали

21.10.2025. 16:17 16:28
Фото: Дневник/В. Фифа

Студенти уписани на буџет са мањим бројем остварених ЕСПБ бодова од 48, могу као и остали буџетски студенти да конкуришу за смештај и исхрану у установама студентског стандарада под истим условима као и остали студенти који се финансирају из буџета.

Они могу конкурисати и за студентске кредите, под истим критеријумима, које предвиђа Закон о ученичком и студентском стандарду, важећи правилници и објављени конкурси, саопштило је Министарство просвете.

Право да се пријаве на Kонкурс за доделу студентских кредита, у складу са законом, имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који нису у радном односу, који су први пут уписани у зимски семестар студија и који имају пребивалиште на територији Републике Србије.

На конкурс се могу пријавити студенти прве године основних академских и основних струковних студија (основних студија) који су први пут уписали први семестар и студенти од друге до пете (и шесте) године основних студија.

Услов за добијање студентске стипендије су положени сви испити из претходне године и остварена просечна оцена од најмање 9 ( девет).

О ближим условима и ко се може пријавити на конкурс за добијање студентске стипендије или кредита студенти могу сазнати на следећем линку: https://prosveta.gov.rs/skolski-i-studentski-zivot/stipendije/studentske-stipendije-i-krediti.

Рок за пријављивање на конкурс је од 1. новембра до 1. децембра 2025. године и биће доступан на адреси https://kreditistipendije.prosveta.gov.rs.

Право на смештај у установи за смештај студената у Републици Србији имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у одређену годину на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту високошколске установе на којој студира.

Право на смештај у установи могу да остваре и студенти који имају држављанство државе у региону, под условима из става 1. ове тачке, осим услова који се односи на држављанство Републике Србије.

Више информација може се наћи на следећем линку: https://prosveta.gov.rs/wp-content/uploads/2025/08/KONKURS-STUDENTI-202….

студентски студентски дом студентски домови студентски кредити
Вести Друштво
