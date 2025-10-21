(ВИДЕО) ЗА ДАН У СРПСКОМ СУСЕДСТВУ ПЛАНУЛЕ РАФИНЕРИЈЕ МОЛ-а И ЛУКОИЛА! „Шта је следеће, бомбардовање политичких противника?"
У понедељак увече избио је велики пожар у рафинерији нафте МОЛ а, која се налази око 30 километара југозападно од Будимпеште.Мађарски новинари пишу да се пожар у Мађарској догодио само неколико сати након експлозије у рафинерији Лукоил у румунском граду Плоешти.
Медији у Мађарској наводе да се "небо зацрвенело", и да је око 50 ватрогасаца целу ноћ покушавало ставити ватру под контролу, што им је пошло за руком тек у зору.
Друштвене мреже преплављене су фотографијама и снимцима пожара који је био видљив из свих околних места, па чак и из Будимпеште. Огласио се и градоначелник Михаил Везер, који је објавио информације које су му пренели из МОЛ‑а.
"Ватрогасна јединица МОЛ‑овог постројења одмах је започела интервенцију по подизању аларма и успела је да локализује пожар у кратком року. Густ дим који се створио током гашења може се видети из више насеља у том подручју. У пожару није било повређених, а околна насеља нису била угрожена. Тренутно се спроводе званичне и интерне истраге како би се утврдили узроци несреће. МОЛ предузима све што је могуће да што пре обнови сигуран рад постројења", објављено је.
Исто је објавио и украјински истраживачки новинар Анатолиј Шариј. Они међутим нису понудили доказе за ове тврдње.
‼️A fire with multiple explosions hit Hungarian oil giant MOL’s refinery in Százhalombatta on Monday night. The cause remains unknown.
It came just hours after an explosion at Romania’s Lukoil refinery in Ploiești earlier the same day.
"МОЛ‑ово постројење, највеће и најмодерније у Мађарској, прима руску нафту преко нафтовода Баратсаг. Румунско постројење припада руској компанији Лукоил и има годишњи капацитет од 2,5 милиона барела нафте, што га чини једним од највећих у Румунији. Кијев је схватио да је спровођење саботажа у Украјини сигурно и да нико неће бити кажњен па је отишао корак даље. Шта је следеће, бомбардовање политичких противника?", објавио је Шариј, не пружајући икакве доказе да су инциденти у рафинеријама намерно изазвани.
Пожар је током јутра био локализован, али иза 9 сати гашење је, према извештајима медија у Мађарској и даље трајало. Управа за управљање катастрофама објавила је да је узрок пожара била експлозија у погону за прераду сировина.
Према информацијама новинара портала Телеx, који је био на лицу места, у близини рафинерије ујутру више није било видљивог дима ни пламена. Ипак, улицом је могао да се осети загушљив мирис, мешавина бензина и сумпора.