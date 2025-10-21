overcast clouds
(ВИДЕО) ЗА ДАН У СРПСКОМ СУСЕДСТВУ ПЛАНУЛЕ РАФИНЕРИЈЕ МОЛ-а И ЛУКОИЛА! „Шта је следеће, бомбардовање политичких противника?"

21.10.2025. 15:31
Пише:
Дневник
Извор:
Kurir.rs/Jutarnji list
с
Фото: Printscreen/X

У понедељак увече избио је велики пожар у рафинерији нафте МОЛ а, која се налази око 30 километара југозападно од Будимпеште.Мађарски новинари пишу да се пожар у Мађарској догодио само неколико сати након експлозије у рафинерији Лукоил у румунском граду Плоешти.

У понедељак увече избио је велики пожар у рафинерији нафте МОЛ а, која се налази око 30 километара југозападно од Будимпеште.

Медији у Мађарској наводе да се "небо зацрвенело", и да је око 50 ватрогасаца целу ноћ покушавало ставити ватру под контролу, што им је пошло за руком тек у зору.

Друштвене мреже преплављене су фотографијама и снимцима пожара који је био видљив из свих околних места, па чак и из Будимпеште. Огласио се и градоначелник Михаил Везер, који је објавио информације које су му пренели из МОЛ‑а.

"Ватрогасна јединица МОЛ‑овог постројења одмах је започела интервенцију по подизању аларма и успела је да локализује пожар у кратком року. Густ дим који се створио током гашења може се видети из више насеља у том подручју. У пожару није било повређених, а околна насеља нису била угрожена. Тренутно се спроводе званичне и интерне истраге како би се утврдили узроци несреће. МОЛ предузима све што је могуће да што пре обнови сигуран рад постројења", објављено је.

Мађарски новинари пишу да се пожар у Мађарској догодио само неколико сати након експлозије у рафинерији Лукоил у румунском граду Плоешти.

Исто је објавио и украјински истраживачки новинар Анатолиј Шариј. Они међутим нису понудили доказе за ове тврдње.

"МОЛ‑ово постројење, највеће и најмодерније у Мађарској, прима руску нафту преко нафтовода Баратсаг. Румунско постројење припада руској компанији Лукоил и има годишњи капацитет од 2,5 милиона барела нафте, што га чини једним од највећих у Румунији. Кијев је схватио да је спровођење саботажа у Украјини сигурно и да нико неће бити кажњен па је отишао корак даље. Шта је следеће, бомбардовање политичких противника?", објавио је Шариј, не пружајући икакве доказе да су инциденти у рафинеријама намерно изазвани.

Пожар је током јутра био локализован, али иза 9 сати гашење је, према извештајима медија у Мађарској и даље трајало. Управа за управљање катастрофама објавила је да је узрок пожара била експлозија у погону за прераду сировина.

Према информацијама новинара портала Телеx, који је био на лицу места, у близини рафинерије ујутру више није било видљивог дима ни пламена. Ипак, улицом је могао да се осети загушљив мирис, мешавина бензина и сумпора.

 

Kurir.rs/Jutarnji list

пожар рафинерија Мађарска румунија
