ТРАМП УПОЗОРАВА Хамасу прети брз и бруталан крај ако не „учи оно што је исправно“

Председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да је земљама региона и Израелу рекао "још не" када су му понудиле да уђу у Појас Газе "са јаким снагама" ради обрачуна са Хамасом.

Трамп је на мрежи "Truth Social" написао да су бројни савезници на Блиском истоку "експлицитно и снажно" изразили спремност да, на његов захтев, уђу у Газу и "исправе Хамас" ако група настави да "крши свој споразум".

Амерички председник је додао да и даље постоји нада да ће Хамас "учинити оно што је исправно", али је упозорио да би, у супротном, "крај Хамаса био брз и бруталан".

Трамп је у објавио захвалио државама које су понудиле помоћ и посебно поменуо Индонезију и њеног вођу "на помоћи коју су показали и пружили Блиском истоку и САД". 

"Свима, хвала вам на пажњи посвећеној овом питању! Председник Доналд Џ. Трамп", навео је Трамп.

