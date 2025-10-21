ТРАМП УПОЗОРАВА Хамасу прети брз и бруталан крај ако не „учи оно што је исправно“
Председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да је земљама региона и Израелу рекао "још не" када су му понудиле да уђу у Појас Газе "са јаким снагама" ради обрачуна са Хамасом.
Трамп је на мрежи "Truth Social" написао да су бројни савезници на Блиском истоку "експлицитно и снажно" изразили спремност да, на његов захтев, уђу у Газу и "исправе Хамас" ако група настави да "крши свој споразум".
Амерички председник је додао да и даље постоји нада да ће Хамас "учинити оно што је исправно", али је упозорио да би, у супротном, "крај Хамаса био брз и бруталан".
Трамп је у објавио захвалио државама које су понудиле помоћ и посебно поменуо Индонезију и њеног вођу "на помоћи коју су показали и пружили Блиском истоку и САД".
"Свима, хвала вам на пажњи посвећеној овом питању! Председник Доналд Џ. Трамп", навео је Трамп.