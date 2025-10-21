overcast clouds
ТЕШКО ВРЕМЕ ЧИНИ СВОЈЕ, ДРАМА У РАКОВИЦИ! Позлило му за воланом, ударио у бандеру, хитно пребачен у Ургентни центар

21.10.2025. 16:33 16:38
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц, Телеграф
Фото: pixabay.com

Саобраћајна незгода догодила се код Спортског центра Раковица око 14 сати, када је мушкарцу (50) позлило за воланом.

Према првим информацијама мушкарцу је за воланом позлило, а након тога је изгубио контролу над аутомобилом и ударио возилом у бандеру са десне стране коловоза, а потом у ограду и банкину са леве стране.

Како је познато, мушкарац је након саобраћајне несреће био без свести, а након што му је указана Хитна медицинска помоћ превезен је у ургентни центар. Он је задобио лакше повреде.

На лице места изашла је полиција која је обавила увиђај, а потом је возило "Паркинг сервиса" однело аутомобил са места удеса.

 

(Блиц, Телеграф)

