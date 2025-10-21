САБАЛЕНКА ПОНОВО У ЦЕНТРУ ПАЖЊЕ! Погледајте заводљиви плес У БИКИНИЈУ са најбољом другарицом (ВИДЕО)
Арина Сабаленка и њена нова најбоља другарица Паула Бадоса не престају да интригирају своје пратиоце на друштвеним мрежама.
Након низа изазовних фотографија, Белорускиња је сада своје пратиоце на друштвеној мрежи X "почастила" провокативним снимком.
Арина Сабаленка није успела да одбрани титулу у Вухану, али према последњим фотографијама које је објавила на друштвеним мрежама, није јој пораз у полуфиналу од Џесике Пегуле на том турниру тешко пао.
За разлику од Сабаленке, Паула Бадоса, њена најбоља другарица на WТА туру, већ дуго не игра због повреде и на терен ће се вероватно вратити почетком 2026. Две другарице су се поново среле у Дубаију, одакле су претходних дана објавиле низ заједничких фотографија, махом у купаћим коститима у којима њихове спортске фигуре долазе до пуног изражаја.
Сада су, пак, Сабаленка и Бадоса, своје пратиоце изненадиле и видео снимком на коме у купаћем костиму заводљиво плешу у хотелској соби.
💋💋💋 pic.twitter.com/YEW1G2ZA94
— News Aryna Sabalenka (@Sabanewsss) October 20, 2025
Подсетимо, Бадоса је ове године раскинула везу са Стефаносом Циципасом, а ни у каријери јој не иде најбоље јер се врло често повређује. Шпанкиња време највише проводи у Емиратима, где се опоравља, а током седмице за нама навијачи су могли да је виде у Кока Кола арени где је гледала меч 5. кола Евролиге између Дубаија и Барселоне.
Сабаленка врло често у последње време објављује провокативне фотографије које изазивају доста реакција код пратилаца. Пре неколико дана је објављен и њен интервју у којем је још једном причала о бенефитима пријатељства са Новаком Ђоковићем.
Сабаленку до краја сезоне очекује још неколико турнира, потом иде на одмор, па следе припреме за 2026.