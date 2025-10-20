ТРЕНУТНО СТАЊЕ ПОВРЕЂЕНИХ У НЕСРЕЋИ КОД СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ Шест тежих пацијената на интензивној нези ОГЛАСИО СЕ ДИРЕКТОР БОЛНИЦЕ Двоје људи се припремају за операције
У Општој болници у Сремској Митровици тренутно се налази шест особа на јединици интензивне неге, док је једна особа пребачена у Београд.
Сви они су у стабилном стању, истиче директор ове болнице др Војислав Мирнић за "Блиц ТВ".
-У јединици интензивне терапије тренутно налази се шест теже повређених пацијената. Они су стабилно. Жена која је јуче пребачена у Ургентни центар Београд такође је стабилно, али су наши лекари сматрали због природе повреда грудног коша да је потребније да буде у УЦ Београд. Сви пацијенти који се налазе на одељењу хирургије и ортопедије су стабилно. Ради се допунска дијагностика, прати се њихово стање. Два пацијента се припремају за операцију - истакао је др Мирнић.
Директор Опште болнице у Сремској Митровици за "Блиц ТВ" открио је да се на ортопедији налазе пацијенти који ће наредних два, три дана бити оперисани. Било је 22 отпуста.
Добровољно давање крви
Подсетимо, Завод за трансфузију крви Војводине огласио се поводом тешке саобраћајне несреће која се догодила у петак, 17. октобра у овом граду и позвао све хумане људе да се одазову позиву на акцију добровољног прикупљања крви.
-У овом моменту имамо довољно крви, прикупљено је 170 јединица крви је у суботу у Црвеном крсту, а ми настављамо и даље, пошто је велики број пацијената у митровачкој болници. Сутра је акција у Општој болници Сремска Митровица где настављамо са прикупљањем - истакао је директор Мирнић за "Блиц ТВ".