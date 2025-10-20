overcast clouds
7°C
20.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ТРЕНУТНО СТАЊЕ ПОВРЕЂЕНИХ У НЕСРЕЋИ КОД СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ Шест тежих пацијената на интензивној нези ОГЛАСИО СЕ ДИРЕКТОР БОЛНИЦЕ Двоје људи се припремају за операције

20.10.2025. 08:23 09:43
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц
Коментари (0)
см
Фото: Танјуг / OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE / принтскрин ртв

У Општој болници у Сремској Митровици тренутно се налази шест особа на јединици интензивне неге, док је једна особа пребачена у Београд.

Сви они су у стабилном стању, истиче директор ове болнице др Војислав Мирнић за "Блиц ТВ".

-У јединици интензивне терапије тренутно налази се шест теже повређених пацијената. Они су стабилно. Жена која је јуче пребачена у Ургентни центар Београд такође је стабилно, али су наши лекари сматрали због природе повреда грудног коша да је потребније да буде у УЦ Београд. Сви пацијенти који се налазе на одељењу хирургије и ортопедије су стабилно. Ради се допунска дијагностика, прати се њихово стање. Два пацијента се припремају за операцију - истакао је др Мирнић.

несре
Фото: TANJUG/ OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE

Директор Опште болнице у Сремској Митровици за "Блиц ТВ" открио је да се на ортопедији налазе пацијенти који ће наредних два, три дана бити оперисани. Било је 22 отпуста.

Добровољно давање крви

Подсетимо, Завод за трансфузију крви Војводине огласио се поводом тешке саобраћајне несреће која се догодила у петак, 17. октобра у овом граду и позвао све хумане људе да се одазову позиву на акцију добровољног прикупљања крви.

-У овом моменту имамо довољно крви, прикупљено је 170 јединица крви је у суботу у Црвеном крсту, а ми настављамо и даље, пошто је велики број пацијената у митровачкој болници. Сутра је акција у Општој болници Сремска Митровица где настављамо са прикупљањем - истакао је директор Мирнић за "Блиц ТВ".

Блиц.рс

сремска митровица повређени
Извор:
Блиц
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај