ДЕВОЈКА ИЗ СРБИЈЕ ПРОНАЂЕНА МРТВА У СТАНУ У БЕЧУ Тело нашли на кревету мушкарца који је примио у кућу! Полицији рекао да не зна ништа о њој

Фото: Дневник

Држављанка Србије (23) пронађена је мртва у једном стану у Бечу у Аустрији.

Како наводи медији из Аустрије тело је затечено у стану једног мушкарца у бечком округу Тулн.

- Млада жена је пронађена мртва у кревету. Сумња се да је она била под дејством алкохола и наркотика и да је неко време боравила испред те зграде. Наводно, досадашња истрага је утврдила да је девојка позвана од стране једног мушкарца из Доње Аустрије да уђе код њега у стан, што је она и учинила - наводе локални медији и додају:

- Мушкарац је наводно, девојку из Србије повео код себе у стан из сажаљења, јер се она плашила да оде кући. Међутим, Српкиња је преминула. Дежурни тужилац послао је тело на обдукцију након што су лекари констатовали смрт, а она је утврдила да је смрт наступила услед продозирања наркотиком. Наводно, девојка је поред дроге попила и флашу вотке.

Мушкарац у чијем стану је девјка умрла наводно је рекао "да ју је покупио на улици и да не зна много тога о њој".

