СТУДЕНТКИЊА ПОТВРДИЛА АУТЕНТИЧНОСТ ИНСТАГРАМ НАЛОГА, ПА ПОНОВО ДЕМАНТОВАЛА НЕИСТИНЕ Полиција је није повредила, никада није боравила у станици
Министарство унутрашњих послова саопштава да је јутрос, у времену од 9.30 до 10.45 часова, студенткиња Пољопривредног факултета А. П. (2004) дала изјаву, односно обавештење у својству грађанке у полицији, у присуству адвоката, у Служби за ванредне и тешке криминалне случајеве (ВТК), поводом захтева тужиоца за ВТК.
Студенткиња је у присуству адвоката потврдила аутентичност свог Инстаграм налога и објаву на том налогу у којој демантује наводе да је повређена од стране полицијских службеника или да је боравила у просторијама полиције, наводи се у саопштењу МУП-а.
А. П. је нагласила да никада, ни раније ни сада, није била привођена у полицију. Такође је изјавила да се не налази на фотографијама које су објављене, као и да није учествовала у догађајима који се спомињу у објавама студената у блокади. По њеним речима, није пронашла никакву „барбику“, јер месецима није била на свом радном месту, већ је углавном радила од куће.
Министарство наводи да ће студенткиња у складу са потребама истраге дати обавештења и Трећем основном јавном тужилаштву, које такође води поступак.
„Изјаве студенткиње јасно разоткривају неистините наводе и руше концепт лажних тврдњи које су ширене у јавности. Истрага мора бити завршена до краја како би се, уколико је истина, утврдила одговорност полиције, а уколико није, санкционисало лажно оптуживање и узнемиравање јавности“, наводи се у саопштењу МУП-а.