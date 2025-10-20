overcast clouds
20.10.2025.
Нови Сад
БЕЖАО ОД ПОЛИЦИЈЕ, МАРИХУАНУ БАЦИО КРОЗ ПРОЗОР КОЛА Ухапшен осумњичени (26) за диловање! Возило оставио на њиви у Лазаревцу

20.10.2025. 16:20
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: MUP, ilustracija

Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, полицијских станица Барајево и Савски венац, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Београду, ухапсили су М. Т. (1999) због постојања основа сумње да је извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.

Он се сумњичи да је у Барајеву, 10. августа ове године, управљајући аутомобилом „опел корса“, након што је полиција покушала да га заустави, из возила избацио пакет са око килограм марихуане.

М. Т. се потом удаљио и возило оставио у једној њиви на територији Лазаревца, у којем је полиција пронашла и вагицу за прецизно мерење.

Полиција је ухапсила осумњиченог на територији Савског венца.

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву.
 

