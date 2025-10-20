ОН ЈЕ ЗАДУЖИО СРПСКИ НАРОД, ЗА ГАЂЕЊЕ СУ МИ ОНИ КОЈИ СЕ РАДУЈУ СМРТИ ГЕНЕРАЛА Лидер СНС Вучевић о Небојши Павковићу: Он је страдалник, вести сам чуо од његове ћерке Марије
Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић упутио је саучешће породици генерала Небојше Павковића који је преминуо данас у 79. години.
Он је за Информер телевизију нагласио да је генерал Павковић задужио српски народ и да је данас тужан дан за Србију.
-Пре свега саучешће породици, деци, свима који су део породице. Саучешће свим припадницима нашег народа. Задужио је све, живео часно. Храбро према отабини, херој одбране КиМ, Србије, заслужује поштовање. Очекујем да се Србија опрости како заслужује.
Лидер СНС је навео и да је вест примио од генералове ћерке Марије.
-Сумњам да би га пустили у Србоију да дође да није оболео од те болести. Надали смо се да ће бити боље и да ће му живот бити продужен. После година у казаматима ми не можемо да разумемо шта је осећао. Бар мало је, мадам се, нашао спокој што је дошао и на родну груду. За гађење су ми они који се радују његовој смрти, а Срби су или грађани Србије. Не разумем потребу да мрзите све српско, све који су бранили државу и да уживате све поогодности. Да није било знаних и незнаних хероја не бисмо живели овако како живимо. Не могу бити објективан. Генерал је цео живот посветио војсци и отаџбини. Од 1994. је у приштинском корпусу, тамо сам био у војсци, тамо је било најтеже. Тамо никада нисте имали потпуни мир. Ми у Београду или Новом Саду нисмо ни знали шта се тамо истински дешава. Да није било војске и полиције не би било нормалног живота за Србе тамо. До 1998. је био на челу корпуса, а велики јунак генерал Лазаревић био је после њега. Ту не потцењујемо ни Ојданића, нити било кога од војника, резервиста, полиције, све који су бранили државу. Да није било њих окупирали би целу Србију. Да нема Информера не би ни чули млади за Павковића. То буди осећај горчине- рекао је Вучевић и додао да и даље нема те приче у уџбеницима.
Он је подвукао и да смо поништили своју истрорију.
-Хвала што сте спремили посебну емисију о њему. Предали смо НВО да нам уређују просвету, правосуђе, све смо продали. Мислим да бисмо морали да учимо из сопствених грешака. Претпостављам да Министарство одбране припрема да испраћај буде како доликује.
Вучевић је објаснио да емисијама, дигиталним садржајима треба да причамо о историјским околностима и личностима, како не би доживели смрт заборава која је погубнија него физичка.
- Она је опаснија и подмуклија. Морамо деци причати о томе. Морамо гледати у будућност, али и да добро протумачимо историју. Али ако се одрекнемо оних који су нас бранили какаву поруку шаљемо будућим генерацијама. Сви судски процеси против оних који су бранили државу, који су осуђивани, лично су кажњени за патриотизам. Опомена су да нико не брани своју државу, јер ће вас изручити као џак кромпира. Неки су умрли по казаматима широм Европе, то ме ужасава. Кад видите казне које су добили Срби у односу на остале добили су више него да се судило свим нацистима. Ми нисмо били нацистички режим. Многи су каријеристи па неће да причају о овоме. Ми као народ смо оперисани од солидарности. Да будемо уз њихове породице, да помогнемо и финансијски и свакако. Председник, срећа, има осећај за то. Он воли своју земљу, али не можемо очекивати да он све решава- закључио је.