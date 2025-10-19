clear sky
ХАОС ПРИ ХАПШЕЊУ У БЕОГРАДУ Пронашли му 15 килограма дроге у аутомобилу ОСУМЊИЧЕНИ ВИШЕ ПУТА УДАРИО ПОЛИЦАЈЦА У ГЛАВУ

19.10.2025. 14:12 14:34
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
а
Фото: МУП

Дачић је изјавио да су припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Београду, запленили око 15 килограма биљне материје за коју се сумња да је марихуана и ухапсили мушкарца због постојања основа сумње да је извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.

„Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Београду, запленили су око 15 килограма биљне материје за коју се сумња да је марихуана и ухапсили Ђ. М. (2000) због постојања основа сумње да је извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.

Полиција је у возилу марке „фијат дукато“ којим је управљао осумњичени пронашла и запленила 29 пакета са биљном материјом налик на марихуану.

Ђ. М. је приликом хапшења пружао активан отпор и више пута у главу ударио једног полицијског службеника, па ће против њега бити поднета и кривична пријава због постојања основа сумње да је извршио кривично дело напад на службено лице у вршењу службене дужности.

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву“, изјавио је министар Дачић.

хапшење хапшење дилера хапшење због дроге напад на полицајца
Вести Хроника
