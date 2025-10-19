clear sky
14°C
19.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ СУМИРАО РАДНУ НЕДЕЉУ Грађани не треба да брину, држава ради све што може да им обезбеди миран и добар живот

19.10.2025. 14:34 14:44
Пише:
Дневник
Извор:
Србија данас
Коментари (0)
s

Председник Србије Александар Вучић, као и сваке недеље, сумирао је резултате рада у претходних седам дана. Он је на свом Инстаграм налогу "buducnostsrbijeav" објавио видео поруку, која гласи:

"Градимо, радимо и верујемо у Србију која сигурно и брзо иде у будућност. Постижемо резултате који остају за нашу децу.

Добробит народа и напредак наше земље за мене су најважнији. Грађани не треба да брину, држава ради све што може да им обезбеди миран и добар живот и да сваком човеку пружи сигурност и наду.

 У прошлост се не враћамо. Градимо Србију снажну, модерну и успешну. Побеђиваћемо заједно, уједињени и показати свима да Србија може још више, снажније и боље.

Зато нема стајања.

 

Победиће Србија!", истакао је председник у својој објави на Инстаграм налогу "buducnostsrbijeav".

 

Србија данас

Александар Вучић Председник Србије резултати
Извор:
Србија данас
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај