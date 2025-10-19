ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ СУМИРАО РАДНУ НЕДЕЉУ Грађани не треба да брину, држава ради све што може да им обезбеди миран и добар живот
Председник Србије Александар Вучић, као и сваке недеље, сумирао је резултате рада у претходних седам дана. Он је на свом Инстаграм налогу "buducnostsrbijeav" објавио видео поруку, која гласи:
"Градимо, радимо и верујемо у Србију која сигурно и брзо иде у будућност. Постижемо резултате који остају за нашу децу.
Добробит народа и напредак наше земље за мене су најважнији. Грађани не треба да брину, држава ради све што може да им обезбеди миран и добар живот и да сваком човеку пружи сигурност и наду.
У прошлост се не враћамо. Градимо Србију снажну, модерну и успешну. Побеђиваћемо заједно, уједињени и показати свима да Србија може још више, снажније и боље.
Зато нема стајања.
Победиће Србија!", истакао је председник у својој објави на Инстаграм налогу "buducnostsrbijeav".