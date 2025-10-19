clear sky
НЕВЕРОВАТНО! Да ли су криминалци ОВО користили да упадну у Лувр и изведу спектакуларну пљачку?

19.10.2025. 13:35
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф.рс
Фото: Tanjug (AP Photo/Thibault Camus)

Француску је данас шокирала вест о спектакуларној пљачки у музеју Лувр, одакле су криминалци однели "непроцењив накит", према речима министра унутрашњих послова Лорана Нуњеза.

Према писању Ле Парисиена, криминалци, скривени капуљачама на главама, ушли су у зграду на обали Сене, где су се одвијали грађевински радови. Они су упали у галерију Аполо. Након што су разбили прозоре, двојица мушкараца ушла су у зграду, док је трећи остао напољу. Они су упали у галерију Аполо, а сумња се да су украли девет комада из Наполеонове и царичине колекције накита: огрлицу, брош, тијару и још много тога.

Како је потврдио министар Нуњез, криминалци су користили грађевинску платформу да би ушли у музеј. На фотографијама са лица места види се дизалица наслоњена на зид музеја, која је сада окружена полицијом.

Просто је невероватно и помислити да је обезбеђење направило овакав пропуст и оставило дизалицу која води у музеј необезбеђену.

 

Телеграф.рс

